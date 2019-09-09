Медведев: в конце третьего сета уже представлял, что буду говорить после поражения

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему удалось отыграть два сета в матче с испанцем Рафаэлем Надалем в их финале заключительного в сезоне турнира Большого шлема — US Open

«Честно говоря, в конце третьего сета я уже представлял, что будут говорить после проигрыша. Казалось, что уже через 20 минут это произойдёт. Я думал, как проиграю в трёх сетах в первом финале, как боролся, но не до конца. Я решил, что надо просто бороться за каждый мяч, и вот я зашёл так далеко», — сказал россиянин после матча.

Он также обратился к болельщикам, сказав, что оказался в финале благодаря их энергии, и за счёт этой энергии он боролся в прошедшей игре до самого конца.

«Сегодняшний матч навсегда останется в моей памяти, так как я играл на самом главном корте мира. Когда я думал, какую речь скажу после третьего сета, вы толкали меня вперёд, потому что хотели увидеть больше тенниса», — добавил Медведев.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Ранее Надаль похвалил Медведева за игру в финале US Open.

RT вёл текстовую трансляцию финала мужского одиночного разряда US Open между Медведевым и Надалем.

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