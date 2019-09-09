Надаль похвалил Медведева за игру в финале US Open

Испанский теннисист Рафаэля Надаля отдал должное россиянину Даниилу Медведеву после победы над ним в финале Открытого чемпионата США.

«Поздравляю Даниила с этим результатом. Все увидели, почему он теперь четвёртый номер в мировом рейтинге. Спасибо ему за этот матч. Было невероятно, что он смог побороться и изменить ход матча», — отметил Надаль после матча.

33-летний уроженец Балеарских островов подчеркнул, что Медведев ещё получит свои шансы на победу в финалах турниров Большого шлема. Он также поблагодарил публику за поддержку и заявил, что это был один из самых эмоциональных матчей в его карьере.

«Матч развивался очень тяжело. Сумасшедший матч. В пятом сете я вёл 5:2, а потом при счёте 5:4 у соперника был шанс сравнять. Эта победа очень много значит для меня», — добавил Надаль.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Ранее Медведев поздравил Надаля с победой на US Open.

RT вёл текстовую трансляцию финала мужского одиночного разряда US Open между Медведевым и Надалем.