Битва в Нью-Йорке: Медведев проиграл первый сет Надалю в финале US Open

В Нью-Йорке подходит к концу последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. В финале мужского одиночного разряда встречаются Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Для российского теннисиста это первый подобный матч в карьере, в то время как испанец уже 18 раз выигрывал мейджоры. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

AFP

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