Битва в Нью-Йорке: Медведев проиграл первый сет Надалю в финале US Open

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Владимир Зайвый
В Нью-Йорке подходит к концу последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. В финале мужского одиночного разряда встречаются Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Для российского теннисиста это первый подобный матч в карьере, в то время как испанец уже 18 раз выигрывал мейджоры. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Битва в Нью-Йорке: Медведев проиграл первый сет Надалю в финале US Open
  • AFP
  • © Matthew Stockman / Getty Images
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  • 09 сентября 2019

    Стал активнее действовать у сетки Даниил, и это дало свои плоды. Наконец-то он уверенно взял свою подачу, проиграв только одно очко. 7:5, 1:1.

  • Медведев заработал брейк-поинт в первом гейме второго сета, но не повторился сценарий первой партии, когда россиянину хватало сил для решающего рывка. Надаль всё-таки выиграл свою подачу в очередной раз. 7:5, 1:0.

  • Очень сильно Надаль доминировал над Медведевым в подаче и сметал подчистую все свои геймы. Россиянин чаще выигрывал активно розыгрыше, но и ошибок у него было ощутимо больше. Порой Даниил слишком много экспериментировал на корте, но Надаля непросто одурачить.

  • Увы, со второй попытки Надаль взял первый сет. Выиграл Медведев затяжной розыгрыш, но всё испортила ошибка на хафкорте.

  • Сетка Медведева и идеальный удар Надаля сделали счёт 0:30, затем последовал хороший укороченный удар россиянина. Но испанец всё-таки заработал двойной сетбол.

  • Довёл Надаль дело до победы в гейме и повёл со счётом 6:5. Больше не было у Медведева шансов взять подачу соперника в этом сете.

  • И опять Надаль уверенно начал на своей подаче, но Медведев смог выиграть третий розыгрыш. С 15-й попытки россиянин взял очко на приёме благодаря ауту испанца.

  • Есть второй эйс против единственного у Надаля! На этот раз удалось его подкрепить выигранным геймом. 5:5.

  • Первый эйс выводит Даниила вперёд, но Надаль тут же отыгрывается. Посылает россиянин мяч в противоход, но затем сам же допускает минимальный аут, который подтверждён челленджем.

  • Вот и Медведев разыгрался на подаче. То укорачивает, то переводит Надаля в другой угол. Но случилась третья двойная ошибка — и испанец сравнял счёт.

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