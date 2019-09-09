Битва в Нью-Йорке: Медведев проиграл первый сет Надалю в финале US Open
- AFP
- © Matthew Stockman / Getty Images
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09 сентября 2019
Стал активнее действовать у сетки Даниил, и это дало свои плоды. Наконец-то он уверенно взял свою подачу, проиграв только одно очко. 7:5, 1:1.
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Медведев заработал брейк-поинт в первом гейме второго сета, но не повторился сценарий первой партии, когда россиянину хватало сил для решающего рывка. Надаль всё-таки выиграл свою подачу в очередной раз. 7:5, 1:0.
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Очень сильно Надаль доминировал над Медведевым в подаче и сметал подчистую все свои геймы. Россиянин чаще выигрывал активно розыгрыше, но и ошибок у него было ощутимо больше. Порой Даниил слишком много экспериментировал на корте, но Надаля непросто одурачить.
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Увы, со второй попытки Надаль взял первый сет. Выиграл Медведев затяжной розыгрыш, но всё испортила ошибка на хафкорте.
Fully Focused 👀— ATP Tour (@ATP_Tour) September 8, 2019
🇪🇸 @RafaelNadal leads Daniil Medvedev 7-5. | #USOpenpic.twitter.com/dh91EKVo10
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Сетка Медведева и идеальный удар Надаля сделали счёт 0:30, затем последовал хороший укороченный удар россиянина. Но испанец всё-таки заработал двойной сетбол.
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Довёл Надаль дело до победы в гейме и повёл со счётом 6:5. Больше не было у Медведева шансов взять подачу соперника в этом сете.
You're never too young to have a favourite player. 😎@RafaelNadal | #USOpenpic.twitter.com/nsGOIcUn7d— ATP Tour (@ATP_Tour) September 8, 2019
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И опять Надаль уверенно начал на своей подаче, но Медведев смог выиграть третий розыгрыш. С 15-й попытки россиянин взял очко на приёме благодаря ауту испанца.
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Есть второй эйс против единственного у Надаля! На этот раз удалось его подкрепить выигранным геймом. 5:5.
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Первый эйс выводит Даниила вперёд, но Надаль тут же отыгрывается. Посылает россиянин мяч в противоход, но затем сам же допускает минимальный аут, который подтверждён челленджем.
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Вот и Медведев разыгрался на подаче. То укорачивает, то переводит Надаля в другой угол. Но случилась третья двойная ошибка — и испанец сравнял счёт.