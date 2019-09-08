«Он парень не из пугливых, ему по силам победить»: Сафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву в финале Открытого чемпионата США будет проще, чем испанцу Рафаэлю Надалю. Об этом в интервью RT заявил победитель US Open экс первая ракетка мира Марат Сафин. По его мнению, титулованный соперник может не справиться с грузом давления и допустить ошибку в решающий момент. Кроме того, бывший спортсмен рассказал, как 23-летнему москвичу совладать с обрушившейся на него популярностью, и заявил, что к решающему матчу Медведев подошёл в идеальной форме.

— Даниил Медведев стал первым за последние 14 лет российским теннисистом, который пробился в финал турнира Большого шлема. Предыдущее достижение принадлежит вам. Как относитесь к тому, что в сети его уже называют вторым Маратом Сафиным?

— Если честно, в интернете я практически не сижу, газет не читаю, так что о таких параллелях между нами ничего не слышал. Отношусь к подобному спокойно, по большому счёту мне всё равно.

— Как вы считаете, есть ли у вас с Медведевым какие-то схожие черты?

— Нет, мне кажется, мы совершенно разные. Да и стиль игры у него всё же иной. Скажем так, у него на корте больше чувств, чем когда-то было у меня. Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.

— Перед полуфинальным матчем Медведева с болгарским теннисистом Григором Димитровым вы заявили, что ставите на россиянина и считаете его явным фаворитом пары. Выходит, Даниил оправдал ваши ожидания?

— Я в нём и не сомневался. Не постесняюсь заявить, что разбираюсь в теннисе. Занимаюсь им всю жизнь и, вероятно, вижу вещи, которые кому-то могут быть непонятны. Он превосходил Григора и с точки зрения тактики, и по физическим показателям. Даниил — игрок другого уровня, Димитров же всего лишь хороший середнячок.

— Нет ли опасений, что Медведев, забравшись так высоко, может не справиться с психологическим давлением?

— Конечно, от резкого спада никто не застрахован, но я чувствую, что в Медведеве заложен нереализованный потенциал, который нам лишь предстоит открыть. Да, случается разное, и история мирового спорта знает случаи, когда падали даже самые лучшие. Но в случае с Даниилом такое вряд ли произойдёт. Обосноваться в первой тройке и претендовать на звание первой ракетки мира ему могут помешать лишь какие-то сверхъестественные обстоятельства.

— Тем не менее многие говорят о его психологической нестабильности. Не станет ли это фактором, который может оказать негативное влияние на столь стремительное развитие карьеры 23-летнего москвича?

— Не знаю, что это за специалисты, которые отмечают у него такие проблемы. У нас в спорте, к сожалению, много людей, желающих показать своё знание и обязательно что-то сказать. Я называю их диванными войсками. Это люди, которые лучше нас, спортсменов, разбираются и в теннисе, и в футболе, и в баскетболе. Но основная масса просто не может отличить профи от непрофи, при этом активно создаёт некий информационный фон.

«Он парень не из пугливых»

— Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что победа над Димитровым в трёх сетах выиграла для Даниила дополнительное время для отдыха и восстановления. Есть ли у вас рецепт, как провести день накануне финала, чтобы потом его выиграть?

— Никаких секретов нет. По сути, финал — такой же матч, как и все предыдущие. Ничего сверхъестественного делать не надо: массаж, разминка — и в бой. Единственное, что посоветовал бы ему, — поменьше слушать пафосных речей в свой адрес. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Залогом успеха должна быть концентрация.

— Отвлекает?

— Ему пора привыкать к этому шуму. Сейчас появится ещё больше гениальных советчиков, которые будут рассказывать, как жить после таких побед и турниров. От таких желающих помочь лучше держаться подальше — как говорят в народе, не вестись на подобное. Медведеву надо держаться своей команды, с которой он работает многие годы и которая знает его досконально.

— Медведев выдал двухмесячную серию ярких матчей и в 22 встречах одержал 20 побед. Что чувствует спортсмен, работающий в таком графике?

— На самом деле ничего особенного. Не хочу никого обижать, но только дилетанты могут рассуждать о том, что из-за большого количества матчей у него возникло некое эмоциональное выгорание. Не согласен и с утверждениями об усталости. Напротив, сейчас он в тонусе и осознанно шёл к этой цели. Когда побеждать, если не сейчас? Не надо придумывать истории о том, что ему может что-то помешать.

— В чём Медведев лучше Рафаэля Надаля, которому россиянин недавно проиграл на турнире в Монреале?

— Он не то чтобы на голову выше и априори лучше, просто у него отличные шансы на успех. Физика его не подкачает, парень молодой, с мозгами, играет мощно. Он точно не испугается.

— Но ведь за Надаля говорит опыт, в том числе и участия в титульных матчах. Этот фактор сыграет на руку испанцу или раскрепостит Медведева, который уже и так провёл лучший турнир в карьере?

— Рафа не только опытнее, он старше. Поверьте, он хочет победить сильнее, чем Даня. Проиграть сопернику, который младше тебя, — слишком болезненный удар. Но в целом — да, Медведев, по идее, будет играть свободнее, ведь на него ничего давит, от Надаля же ничего, кроме победы, никто не ждёт, и это может его сломить.

— Что в первую очередь нужно делать Медведеву, чтобы обыграть Надаля?

— Играть спокойно, держаться, не нервничать, не расстраиваться, если вдруг что-то пойдёт не так. Судьба финала будет решена в двух-трёх мячах, и до них нужно дойти с холодной головой.

— Какой игры ожидаете от соперников? По какому сценарию будет развиваться финальная встреча?

— Думаю, многое будет зависеть от того, как начнётся матч. Медведеву нужно держать свою подачу. Это самое важное. У Надаля этот компонент чуть слабее, так что в этом преимущество на стороне Дани. Надо активно атаковать и выстоять в решающие моменты. Но, похоже, он парень не из пугливых, так что, как и ранее, я верю в его победу. Ему по силам сделать этот последний шаг.