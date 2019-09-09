«Буду вспоминать этот матч, даже когда мне будет 70 лет»: как Медведев в упорной борьбе уступил Надалю в финале US Open

Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису. Отдав две первые партии, россиянин сумел навязать борьбу именитому сопернику, оставил за собой две другие и имел возможность повести в заключительной с брейком. Однако испанец нашёл в себе силы вернуться в игру и завоевать свой 19-й титул на турнирах Большого шлема — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Многим болельщикам этот матч запомнится упорством, которое проявил россиянин, сумев вернуться после проигрыша двух партий, а также высоким уровнем игры, который продемонстрировали оба соперника.

Безусловным фаворитом встречи являлся Надаль. В его пользу говорил не только колоссальный опыт выступлений в подобных матчах, но и лучшее физическое состояние. В то же время первый сет получился достаточно ровным. Медведев старался не рисковать, однако и не боялся более именитого соперника. В начале партии он сделал первый брейк. Однако это лишь ещё больше раззадорило бывшую первую ракетку мира, и Рафа без сверхусилий восстановил паритет в следующем гейме. Почувствовав уверенность, испанец с лёгкостью брал собственные подачи, в то время как Даниил испытывал трудности на своих, и, имея преимущество в счёте 6:5 Надаль дожал соперника.

Вторая партия проходила по схожему сценарию. У Медведева то и дело пропадала первая подача, что позволило Надалю активно бороться за каждое очко на приёме. После очередного брейка второму теннисисту мира оставалось лишь брать свои геймы.

0:2 в матчах подобного уровня — практически приговор, особенно учитывая характер испанца, который крайне редко упускает предоставленные ему возможности. В пользу данного утверждения говорит и статистика: из 209 матчей на турнирах Большого шлема, в которых Надаль вёл с таким счётом, он уступил лишь в одном. После не самой яркой игры Медведева даже наиболее оптимистично настроенные болельщики перестали надеяться на сенсацию.

«Даниилу необходимо брать инициативу в свои руки, когда у него есть шанс, нужно не резать, а атаковать. А так получается, что он делает Надалю подарки. 2:0 по сетам в финале US Open против Рафаэля — и обыграть его после такого? Это что-то из разряда фантастики», — заявил бывшая первая ракетка мира Марат Сафин в эфире Первого канала.

На старте третьего сета ничто не предвещало сенсации. Надаль без сопротивления брал свои подачи, сделал брейк и уверенно шёл к очередному триумфу. Всё это не прибавляло положительного настроя россиянину: по его признанию, после отданной подачи в пятом гейме он уже стал задумываться о том, что скажет в интервью после поражения.

Однако на своей подаче испанец внезапно дрогнул. Ошибки на задней линии, двойные и смазанные удары привели к тому, что Медведев не только вернул себе контроль над ситуацией, но и вышел вперёд. Затем игра вновь стала ровнее, но при счёте 6:5 в свою пользу москвич образцово агрессивно сыграл на приёме и благодаря активным атакующим действиям оставил сет за собой.

После неожиданного поворота оживились и трибуны арены имени Артура Эша. И что самое интересное — начали скандировать имя россиянина. А если вспомнить историю взаимоотношений между теннисистом и местными болельщиками на протяжении двух недель турнира, то это и вовсе можно было считать настоящим чудом в финале, в котором могло произойти всё что угодно.

Казалось бы, успех должен был вдохновить Медведева на более уверенные действия. Однако ему по-прежнему приходилось тяжело на своей подаче: Надаль не позволял расслабиться ни на секунду и с лёгкостью набирал очки в собственных вводах мяча в игру. Пятую ракетку мира вновь спас рывок в самый ответственный момент. Сначала он под ноль взял свою подачу, а затем зацепился за подачу соперника и при счёте «меньше» пробил навылет по линии.

К началу пятого сета оба теннисиста значительно устали, а Медведеву даже пришлось просить медицинскую паузу. Ухудшение физического состояния и потеря концентрации сказались и на Надале, который едва не упустил первый же гейм на своей подаче, отыграв три брейк-поинта. В то же время его сопернику явно не хватало опыта: в пятом гейме он уступил, выигрывая 40:0. Тут уже у испанца открылось второе дыхание, и он вновь взял свою подачу, а затем сделал и второй брейк.

Но в этот момент проявил характер и хладнокровие Медведев. Он не только навязывал борьбу за каждое очко, но и попытался сделать всё возможное, чтобы вернуться, не позволяя опернику даже зарабатывать матч-поинты. Сначала он отыграл один брейк, а затем победил на своей подаче. Медведев сопротивлялся до последнего и даже имел возможность выравнять положение, но при счёте 4:5 и «больше» на подаче испанца совершил три ошибки подряд.

По окончании матча Надаль признался, насколько нервным и энергозатратным для него оказался нынешний финал, и всё это — исключительно благодаря сопернику.

«Первое, что бы я хотел отметить после этого потрясающего матча, — прекрасная игра, которую показал сегодня Даниил. Он уже четвёртый в мире — это потрясающий прогресс. Я хочу поздравить тебя с тем, как ты боролся. Ты был достоин победы. Для меня это был очень эмоциональный и незабываемый вечер. Хочу всех поблагодарить. Это великолепный стадион и выступать перед такими замечательными зрителями — что-то непередаваемое», — сказал испанец на церемонии награждения.

Медведев также признался, что прошедшее лето, которое ознаменовалось для него первой в карьере победой на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, стало для него лучшим в жизни, а венчал его выход в финал US Open.

«Я определённо запомню этот день. Уверен, что и Рафа помнит свой первый финал, несмотря на 19 титулов Большого шлема, хотя он свой выиграл, а я проиграл. Это был великолепный матч. Потрясающая история. Всё это лето получилось совершенно невероятным, и я запомню каждое его мгновение. Я никогда не забываю важные моменты, связанные с теннисом, и буду помнить об этом даже лет в 70», — приводит слова россиянина официальный сайт турнира.

Кроме того, он отметил, что ему приходилось менять тактику по ходу встречи, подбирая схему, которая бы сломила сопротивление испанца.

«Первые два сета я был близок, однако Рафа играл просто бесподобно. Мне казалось, что бы я ни предпринимал, у него есть ответ на всё, поэтому я продолжал искать новые варианты. Подходил к сетке, выполнял укороченные и резаные удары — я перепробовал всё», — добавил Медведев.