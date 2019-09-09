Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США.
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
  • Twitter
  • © US Open

Поединок на стадионе имени Артура Эша продолжался 4 часа 49 минуты и завершился со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

23-летний москвич совершил 14 эйсов и четыре двойные ошибки за матч.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс не смогла завоевать свой 24-й титул на турнирах Большого шлема, проиграв в финале женского одиночного разряда 19-летней канадке Бьянке Андрееску.

RT вёл текстовую трансляцию финала мужского одиночного разряда US Open между Медведевым и Надалем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить