Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США.

Поединок на стадионе имени Артура Эша продолжался 4 часа 49 минуты и завершился со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

23-летний москвич совершил 14 эйсов и четыре двойные ошибки за матч.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс не смогла завоевать свой 24-й титул на турнирах Большого шлема, проиграв в финале женского одиночного разряда 19-летней канадке Бьянке Андрееску.

RT вёл текстовую трансляцию финала мужского одиночного разряда US Open между Медведевым и Надалем.