Несбывшаяся мечта Серены: 19-летняя Андрееску обыграла Уильямс в финале US Open

Серена Уильямс не смогла завоевать свой 24-й титул на турнирах Большого шлема. В финале Открытого чемпионата США она проиграла в двух сетах 19-летней канадке Бьянке Андрееску. Это уже четвёртая подобная неудача американки за последние два года. Андрееску же впервые в карьере стала победительницей столь значимых соревнований.

История погони Серены Уильямс за 24-й победой на турнирах Большого шлема, которая позволила бы ей повторить рекорд легендарной австралийки Маргарет Корт, давно превратилась в один из самых ожидаемых сюжетов в спорте. Однако он никак не может воплотиться в жизнь.

Точно так же болельщики ждали победы Александра Овечкина в Кубке Стэнли и продолжают надеяться, что Лионель Месси выиграет турнир с национальной сборной своей страны — именно этих деталей им не хватало или продолжает не хватать, чтобы окончательно стать великими спортсменами.

Уильямс, безусловно, заслужила звание величайшей теннисистки, но в этом виде спорта есть каверзная оговорка: «в Открытой эре». 37-летняя спортсменка выиграла 23 турнира Большого шлема, что является абсолютным рекордом для новой эпохи. Корт же завоевала часть своих титулов тогда, когда высококлассному игроку было гораздо легче сделать это. Мужчинам в своё время удалось обогнать ярчайших спортсменов, выступавших до начала Открытой эры, а за весь женский теннис продолжает бороться одна Уильямс. Никто, кроме неё, в обозримом будущем не сможет переписать историю, а самой американке для этого осталось сделать один шаг.

Но этот шаг она не может сделать с тех пор, как выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2017 году. Из-за рождения дочери Уильямс пропустила один календарный год, но вернулась на очень высокий уровень, чтобы закончить начатое дело. На семи турнирах Большого шлема бывшая первая ракетка мира доходила до финалов четыре раза. Но затем она терпела одно поражение за другим — от Анжелики Кербер, от Наоми Осаки, от Симоны Халеп.

А теперь попытку повторить рекорд Корт пресекла 19-летняя канадка Бьянка Андрееску. Её история восхождения тоже поражает. Год назад она, как и полагается совсем юной теннисистке, была в третьей сотне рейтинга WTA, а на Открытом чемпионате США проигрывала уже в первом круге квалификации. Но в этом сезоне дочь румынских эмигрантов, обосновавшихся в Канаде, совершила невероятный прорыв.

Андрееску выиграла супертурнир в Индиан-Уэллсе и стала попадать в число сеяных на турнирах Большого шлема. Воспользоваться этой возможностью ей не удавалось из-за травм. Но к фактически первому своему US Open канадка подошла без всяких проблем со здоровьем и, вдобавок, с титулом в Торонто, который она выиграла благодаря отказу Уильямс продолжать борьбу в финале.

В своей новой встрече, теперь уже в решающем матче US Open, соперницы установили рекорд по разнице в возрасте для турниров Большого шлема. До них он принадлежал Мартине Навратиловой и Монике Селеш, спорившим за победу здесь же в Нью-Йорке в 1991 году. Тогда разница между ними составила 17 лет. Уильямс же старше Андрееску почти на 19.

В первом же гейме стало понятно, что американка к завоеванию своего 24-го титула не готова. Она сразу же совершила пять невынужденных ошибок, в том числе две подряд двойные, отдав свою подачу канадке. Этот брейк стал определяющим для первого сета. Уильямс никак не могла реабилитироваться, а Андрееску вскоре предприняла ещё одну попытку увеличить отрыв за счёт скорости и отсутствия собственных осечек. Второй брейк получился у 14-й ракетки мира при счёте 5:3, и вновь помогла двойная ошибка соперницы. Уильямс проиграла седьмой сет подряд в финалах турниров Большого шлема.

Второй сет также начался безуспешно для американки. Хотя она смогла наконец-то сделать брейк, но затем никогда не проигрывавшая соперницам из топ-10 Андрееску предприняла рывок из трёх геймов подряд. В четвёртом она даже заработала три матчбола. Но Уильямс не стала так рано прощаться с болельщиками. Она всё-таки показала тот теннис, которого ждала она сама и на который в детстве равнялась Андрееску. Выиграв 16 розыгрышей из следующих 20, Уильямс сравняла счёт по геймам.

Канадка была готова к такому повороту событий и не дрогнула. Взяв гейм на своей подаче, она вновь отлично отработала на приёме и не позволила сопернице надеяться на тай-брейк. Андрееску выиграла Открытый чемпионат США, став первой победительницей до 20 лет после Марии Шараповой в 2006 году.

«Перед этим матчем у меня было очень много переживаний — больше, чем перед каким-либо другим. Сойтись в финале с Сереной... Я с самого подъёма и до матча просто старалась как можно больше дышать. Потом всю игру следила за дыханием, чтобы совладать с напряжением. Было совсем не легко, но в этом году я прекрасно с этим справляюсь», — сказала Андрееску после матча.

Уильямс признала, что показала один из худших матчей, но отдала должное своей сопернице, которая не меньше заслужила чемпионский титул.

«Сегодня она показала скорее напористую, чем разностороннюю игру. Я особо и не давала ей играть разносторонне. Мне нравится Бьянка. По-моему, она замечательная. Но этот матч — пожалуй, худший из тех, что были у меня за весь турнир. Тяжело, когда знаешь, что могла бы справиться лучше. Видимо, надо просто смириться. Что тут скажешь...» — отметила всё ещё 23-кратная победительница мейджоров.

Уильямс так и не вынесла уроки из всех своих предыдущих поражений в финалах. Играя только на турнирах Большого шлема, где в первых раундах ей не достаются сильные соперницы, она отвыкла от напряжённой борьбы со стороны более мотивированных теннисисток. Американке по-прежнему легко удаётся добираться до финалов, но с кем-то, кто является будущим или настоящим женского тенниса, она не справляется. Следующая попытка выиграть титул ждёт Уильямс на Открытом чемпионате Австралии, и для этого турнира ей обязательно понадобится самая интенсивная практика.