Андрееску стала первой представительницей Канады, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде
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Прежде ни один представитель Канады не выигрывал на турнирах ТБШ, ни в мужском, ни в женском одиночных разрядах.
19-летняя Андрееску в финале US Open 2019 года в двух сетах взяла верх над шестикратной победительницей Открытого чемпионата США Сереной Уильямс со счётом 6:3, 7:5.
Ранее сообщалось, что Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей стали победителями US Open в миксте.