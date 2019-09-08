Андрееску стала первой представительницей Канады, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала первой представительницей своей страны, которой удалось одержать победу на турнире серии Большого шлема в одиночном разряде.

Прежде ни один представитель Канады не выигрывал на турнирах ТБШ, ни в мужском, ни в женском одиночных разрядах.

19-летняя Андрееску в финале US Open 2019 года в двух сетах взяла верх над шестикратной победительницей Открытого чемпионата США Сереной Уильямс со счётом 6:3, 7:5.

Ранее сообщалось, что Бетани Маттек-Сэндс и Джейми Маррей стали победителями US Open в миксте.