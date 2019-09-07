Маттек-Сэндс и Маррей стали победителями US Open в миксте

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В финальном поединке Открытого чемпионата США по теннису пара в составе американки Бетани Маттек-Сэндс и британца Джейми Маррея обыграла представительницу Тайваня Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса.
Маттек-Сэндс и Маррей стали победителями US Open в миксте
  • Reuters

Итоговый результат встречи — 6:2, 6:3. Матч продолжался 59 минут.

Маттек-Сэндс и Маррей побеждают в миксте Открытого чемпионата США во второй раз подряд.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на выход Медведева в финал US Open.

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