Маттек-Сэндс и Маррей стали победителями US Open в миксте

В финальном поединке Открытого чемпионата США по теннису пара в составе американки Бетани Маттек-Сэндс и британца Джейми Маррея обыграла представительницу Тайваня Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса.

Reuters

Итоговый результат встречи — 6:2, 6:3. Матч продолжался 59 минут. Маттек-Сэндс и Маррей побеждают в миксте Открытого чемпионата США во второй раз подряд. Ранее сообщалось, как в России отреагировали на выход Медведева в финал US Open.