Опубликованы телевизионные рейтинги боя Нурмагомедов — Порье

Поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье посмотрели более 26 млн человек.

По данным Mediascope и TV Index, эфирная трансляция собрала 23,7% в Москве и 20,7% в России среди зрителей старше четырёх лет. Показатели целевой аудитории Первого канала 14—59 лет ещё выше: 26,3% в Москве и 23,9% в России.

Трансляции в интернете (в плеере Первого канала и в группах канала в «Одноклассниках»): более 10 млн пользователей, более 26 млн просмотров. В плеере Первого канала поединок увидели порядка 4 млн пользователей (в пике — 1,2 млн, всего — 14,5 млн просмотров, в записи — 1,2 млн просмотров).

Среднесуточная посещаемость сайта Первого канала 7 сентября выросла в четыре раза, составив 4,6 млн посетителей, которые сгенерировали более 13 млн просмотров. Также сообщается, что 65% посетителей — зрители в возрасте до 34 лет, а 74% пользователей входили на сайт с мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что может ждать UFC после турнира в Абу-Даби.