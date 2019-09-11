«Не слишком толстей»: Фергюсон вызвал Нурмагомедова на поединок в декабре
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
7 сентября Хабиб Нурмагомедов провёл свою вторую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе. На турнире в Абу-Даби российский спортсмен взял верх над Дастином Порье и сделал ещё один шаг на пути к статусу величайшего представителя данного дивизиона в истории Абсолютного бойцовского чемпионата. Ранее ни один атлет не смог отстоять это звание более трёх раз. Таким образом, ещё один успешный поединок позволит Орлу сравняться с такими известными спортсменами, как Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар и Бенсон Хендерсон.
Судя по всему, от повторения рекорда Нурмагомедова отделяет победа над Тони Фергюсоном. Как заявил президент UFC Дана Уайт, именно американец станет следующим претендентом на титул в лёгком весе и померится силами с россиянином. Правда, для этого ему надо согласиться на условия Хабиба и принять бой тогда, когда этого захочет чемпион.
Стоит напомнить, что спортсменов связывает длительная история противостояния. Нурмагомедов и Фергюсон четыре раза могли встретиться в октагоне, но битва всё время срывалась. Дважды это произошло по вине Хабиба и столько же раз — из-за Тони. Последний раз это случилось в апреле 2018 года, когда атлеты должны были биться за вакантный титул UFC в лёгком весе. За неделю до шоу американец получил травму колена, а россиянин воспользовался своим шансом и сокрушил вышедшего на замену Эла Яквинту.
Если схватка всё же состоится, то болельщиков ждёт напряжённое сражение, которое будет гораздо более жарким, чем дуэль с Порье. Отчасти это объясняется весьма колкими высказываниями Фергюсона. Американец приучил всех, что не лезет за словом в карман, а в последнее время и вовсе использует любую возможность, чтобы задеть своего визави.
Тони неоднократно шутил над любовью Хабиба к тирамису, а на днях в эфире ESPN вновь жёстко высказался о своём противнике.
«Каким был Хабиб в бою с Дастином? Ленивым, однообразным. Когда кто-то прижимает соперника к клетке и ничего особо активного не предпринимает, он ведёт себя, как зануда. Мы в джиу-джитсу называем таких «мокрым одеялом». Он просто засядет там и давит. Когда я дрался с Дэнни Кастильо, тот действовал так же. Интересно посмотреть, как Хабиб бьётся, но для меня это просто тоска», — заявил Фергюсон.
Бывший временный чемпион UFC похвалил Порье за старание, но при этом отметил, что борьбе нельзя научиться за один день. По словам Тони, в этом аспекте он гораздо искуснее Дастина, поэтому сможет взять верх над Нурмагомедовым.
Примечательно, что Тони решил сработать на опережение и сам вызвал Хабиба на поединок. При этом американец в очередной раз пошутил над чемпионом, упрекнув того в любви к нездоровой пище. Так, после победы на UFC 242 Нурмагомедов заявил о желании съесть бургер с двойным сыром.
«Если б это зависело от меня, мы бы встретились в декабре. Я предлагаю это прямо сейчас. Мы уже сказали об этом. Мы позволим Хабибу есть свои бургеры с сыром и прочую дрянь. Наслаждайся, олух, не слишком толстей», — заключил Фергюсон.
Одной из самых обсуждаемых тем турнира в Абу-Даби стало появление в углу Нурмагомедова его отца Абдулманапа. Из-за проблем с визой тот был вынужден пропустить поединки сына в США, но в ОАЭ смог не только секундировать его, но и принять участие в заключительном этапе подготовки к сражению.
На пресс-конференциях Хабибу неоднократно приходилось отвечать на вопросы о своём отце. При этом вклад Абдулманапа в успех отметил и руководитель российского промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.
«Абдулманап Нурмагомедов — главный герой прошедшего в Абу-Даби турнира UFC 242. Именно на него надел свой пояс после боя Хабиб Нурмагомедов, отдав отцу дань уважения за тот долгий и сложный путь, что он прошёл в ММА», — написал Гаджиев на своей странице в Instagram.
Успех российских бойцов отметили не только в России, но и за рубежом. Выступление Нурмагомедова и компании не осталось без внимания наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, организовавшего встречу с чемпионом и некоторыми представителями его команды. На аудиенцию к шейху также попали его отец Абдулманап и партнёр по команде Ислам Махачев.
«Очень рад знакомству с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Спасибо за приглашение и за гостеприимство», — написал Нурмагомедов в социальной сети.
- «Хабиб в паре боёв от статуса величайшего в истории UFC»: как Уайт и Порье хвалили Нурмагомедова после победы в Абу-Даби
- «Хабиб делает всё, чтобы его руку подняли в октагоне»: что в мире ММА говорили о победе Нурмагомедова над Порье
- «Мир рукоплещет Хабибу»: как в России отреагировали на победу Нурмагомедова над Порье
- Бой Нурмагомедова с Фергюсоном, возвращение Макгрегора и отпуск Порье: что может ждать UFC после турнира в Абу-Даби
- Характер Медведева, триумф Нурмагомедова и успехи футболистов: как российские спортсмены заставляют гордиться собой