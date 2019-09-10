Фергюсон заявил что хочет провести бой с Нурмагомедовым в декабре

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон заявил, что хочет провести поединок с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым до конца года.

«У нас были стычки с командой Хабиба. В отеле, когда я только зарегистрировался, они окружили меня. Эти парни — просто кучка хулиганов. Эти конфликты сделали меня голодным относительно боя с Хабибом. Мы позволим ему съесть гамбургеры и всё остальное. Наслаждайся этим, но не толстей — нам нужно подраться в декабре», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Он отметил, что Нурмагомедов должен принять бой или сложить чемпионские полномочия.

«Просто оставь пояс и скажи, что ты боишься драться со мной и уходишь. Тогда делай что хочешь. Если нет, то я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре», — добавил американец.

Ранее Фергюсон заявил, что Нурмагомедов дрался с Порье, как «мокрое одеяло».