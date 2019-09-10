Фергюсон заявил, что Нурмагомедов дрался с Порье, как «мокрое одеяло»

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал победу российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242.
Фергюсон заявил, что Нурмагомедов дрался с Порье, как «мокрое одеяло»
  • © Harry How/Getty Images/AFP

«Каким мне показался Хабиб? Ленивым, однообразным. Он прижимает соперника к клетке, начинает давить на него всем весом, но не предпринимает активных действий. У нас в джиу-джитсу это называется «мокрым одеялом», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова.

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