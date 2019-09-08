«Мир рукоплещет Хабибу»: как в России отреагировали на победу Нурмагомедова над Порье

Уже во втором раунде боя за титул UFC в лёгком весе стало понятно, что россиянин Хабиб Нурмагомедов возьмёт верх над американцем Дастином Порье. Об этом заявил экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Как признался футболист, он настолько переживал за исход поединка, что перепутал дату проведения и ожидал его сразу после матча сборной России по футболу. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что хотел бы увидеть противостояние обладателя пояса с Тони Фергюсоном, а известный телеведущий Иван Ургант высмеял реакцию Порье на своё поражение.

Бой за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье стал одним из самых значимых спортивных событий нынешнего года. Об этом говорят и реакция, которую победа россиянина вызвала у людей, далёких от смешанных единоборств, и большое количество поздравлений в его адрес.

Так, одним из первых на триумф действующего обладателя пояса отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, спортсмен провёл хороший поединок и сумел доказать, что по праву является лучшим представителем своей весовой категории.

«Я поздравляю с защитой чемпионского титула выдающегося бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и весь тренерский штаб во главе с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым», — написал политик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Разумеется, больше остальных победе земляка радовались жители Дагестана. Сразу после поединка многие из них вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать это событие. Глава республики Владимир Васильев поздравил Нурмагомедова, а также отметил его вклад в развитие смешанных единоборств.

«Поздравляю вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу. Примите благодарность за выдающийся вклад в достижения борцов Дагестана и отечественного спорта. Здоровья, счастья и новых достижений вам, родным и близким», — цитирует Васильева ТАСС.

В стороне от турнира UFC 242 не остались и некоторые известные футболисты. Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, активно интересующийся многими видами спорта, отметил, что хотел бы, чтобы следующим соперником россиянина стал бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон.

«Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этого я жду. Хочу понять, кто же самый лучший в дивизионе. Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», — уверен капитан сборной России.

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов признался, что с нетерпением ждал дня боя и сильно переживал за его исход. При этом, по его словам, сомнения в победе Нурмагомедова рассеялись после второго раунда.

«Настолько ждал бой, что аж перепутал числа, думал, что он состоится после матча сборной России. Вчера собрались семьёй, даже сестра приехала, долго объясняли детям историю поединков. Сильно переживал, жена этому удивлялась. Хотелось, чтобы свой боец защитил титул. Но закончилось всё хорошо, был уверен после второго раунда, что Хабиб рано или поздно задушит. Встречу провёл отлично, в борьбе нет никого сильнее него. Поздравляю его и горжусь», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

За ходом противостояния наблюдал и полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, подписав кадры с церемонии награждения фразой: «Никто и не сомневался». В свою очередь, его одноклубник Юнес Намли назвал Нурмагомедова «неприкасаемым».

Напомним, поединок с Порье завершился удушающим приёмом россиянина в третьем раунде. Досрочная победа впечатлила чемпионку Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Аделину Сотникову.

«Быстро», — написала спортсменка.

В свою очередь, бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю признался, что не следит за смешанными единоборствами, однако бои Нурмагомедова вызывают у него особый интерес.

«Из-за этого поединка я спал три часа. Хабиб выступил хорошо, поздравляю его с победой. Надеюсь, что он вынесет небольшой урок, потому что пропустил несколько чувствительных ударов, но без этого нельзя. А так Нурмагомедов отлично отработал. Правда, думал, что он победит чуть-чуть раньше. Главное — без травм», — цитирует Цзю РИА Новости.

Исход боя прокомментировал и известный телеведущий Иван Ургант. Однако он обратил внимание не столько на победу чемпиона UFC, сколько на реакцию Порье, который не сумел сдержать эмоции во время церемонии награждения, а затем и на пресс-конференции.

«В Абу-Даби сегодня было душно до слёз», — написал Ургант в Twitter.

Шоумен Михаил Галустян посвятил победе Нурмагомедова пост в Instagram.

«Лучший. С победой», — был лаконичен Галустян.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки также осталась под впечатлением от триумфа Нурмагомедова.

«Сборная России по футболу, теннисист Даниил Медведев и теперь Хабиб Нурмагомедов сделали мои выходные! Мало быть записным фаворитом — в MMA всё может решить один удар, но доминирование Нурмагомедова — это что-то невероятное», — заявила Канделаки.

Одно из самых трогательных посланий в связи с победой кумира оставила его главная болельщица, 12-летняя девочка Кайли, известная под прозвищем Мини-Хабиб.

«Поздравляю Хабиба не только с завоеванием победы, но и с проявлением спортивного поведения по отношению к Дастину Порье как до, так и после боя. Прекрасно было видеть, что ты решил помочь его благотворительному фонду. Поэтому я и горжусь тем, что являюсь поклонницей этого замечательного спорта», — написала Кайли.