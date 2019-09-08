Дзюба рассказал, кого он хочет видеть следующим соперником Нурмагомедова

Короткая ссылка
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, кого бы он хотел видеть следующим соперником чемпиона UFC в лёгоком весе Хабиба Нурмагомедова.
Дзюба рассказал, кого он хочет видеть следующим соперником Нурмагомедова
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Тони Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Фергюсон должен был сразиться с Нурмагомедовым за титул чемпиона в лёгком весе в апреле 2018 года на турнире UFC 223, но из-за травмы был вынужден сняться с боя.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил что его следующим соперником станет стейк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить