Дзюба рассказал, кого он хочет видеть следующим соперником Нурмагомедова

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, кого бы он хотел видеть следующим соперником чемпиона UFC в лёгоком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе. Тони Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Фергюсон должен был сразиться с Нурмагомедовым за титул чемпиона в лёгком весе в апреле 2018 года на турнире UFC 223, но из-за травмы был вынужден сняться с боя.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил что его следующим соперником станет стейк.