Футболист Тарасов поздравил Нурмагомедова с победой над Порье
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«Закончилось всё хорошо, был уверен после второго раунда, что Хабиб рано или поздно задушит. Бой он провёл отлично, в борьбе нет никого сильнее. Поздравляю его и горжусь», — цитирует игрока «Чемпионат».
Он также признался, что настолько ждал боя, что перепутал дату его проведения. По его словам, он очень сильно переживал.
«Хотелось, чтобы свой боец защитил титул», — добавил Тарасов.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что выступление Нурмагомедова в бою с Порье признано лучшим на UFC 242.