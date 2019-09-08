Футболист Тарасов поздравил Нурмагомедова с победой над Порье

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Закончилось всё хорошо, был уверен после второго раунда, что Хабиб рано или поздно задушит. Бой он провёл отлично, в борьбе нет никого сильнее. Поздравляю его и горжусь», — цитирует игрока «Чемпионат».

Он также признался, что настолько ждал боя, что перепутал дату его проведения. По его словам, он очень сильно переживал.

«Хотелось, чтобы свой боец защитил титул», — добавил Тарасов.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что выступление Нурмагомедова в бою с Порье признано лучшим на UFC 242.