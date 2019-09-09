Наследный принц Абу-Даби встретился с Нурмагомедовым и его отцом
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«Мухаммед бен Заид Аль Нахайян оказался большим знатоком в ММА. Наследный принц Абу-Даби принял нас с большим почётом. Обсудили дальнейшие планы по развитию ММА в мире», — написал Нурмагомедов-старший в своём Instagram.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее боец UFC Андрей Орловский высказался о бое между Нурмагомедовым и Порье.