Наследный принц Абу-Даби встретился с Нурмагомедовым и его отцом

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Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провёл встречу с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым.
Наследный принц Абу-Даби встретился с Нурмагомедовым и его отцом
  • © Getty Images

«Мухаммед бен Заид Аль Нахайян оказался большим знатоком в ММА. Наследный принц Абу-Даби принял нас с большим почётом. Обсудили дальнейшие планы по развитию ММА в мире», — написал Нурмагомедов-старший в своём Instagram.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее боец UFC Андрей Орловский высказался о бое между Нурмагомедовым и Порье.

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