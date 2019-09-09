Боец UFC Орловский высказался о бое между Нурмагомедовым и Порье

Белорусский боец смешанного стиля прокомментировал итог титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Мне кажется, бой получился интересным. Результат такой, как многие ожидали. Вообще ничего не прогнозировал. Но когда у меня спрашивали насчет боя, я говорил, что Дастин в American Top Team очень серьезно готовится к поединку с Хабибом», — цитирует Орловского «Спорт-Экспресс».

По его словам, его не допускали на тренировки Порье, несмотря на то что они тренируются в одном клубе. Он также заявил, что не хотел ставить американца в неудобное положение, из-за чего он даже не пытался присутствовать на его занятиях.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее президент M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о возможном следующем сопернике Нурмагомедова.