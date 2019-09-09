Финкельштейн высказался о возможном следующем сопернике Нурмагомедова

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн считает, что следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон.

«Думаю, следующим соперником Хабиба будет Фергюсон. Другого варианта нет. С Макгрегором результат понятен. Конор — пройденный этап», — приводит слова Финкельштейна «Чемпионат».

При этом он считает, что у Фергюсона небольшие шансы на победу в возможном поединке.

До этого глава UFC Дана Уайт назвал Фергюсона наиболее вероятным кандидатом на роль соперника Нурмагомедова.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил другого представителя США Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Самедов назвал Нурмагомедова великим бойцом.