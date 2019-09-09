Экс-футболист сборной России Самедов назвал Нурмагомедова великим бойцом

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился эмоциями от победы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Экс-футболист сборной России Самедов назвал Нурмагомедова великим бойцом
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

«Это была прекрасная победа, поздравляю Хабиба. Однозначно, его уже можно назвать великим бойцом. 28 побед без поражений — такого ни у кого нет», — приводит слова экс-футболиста «Рейтинг Букмекеров».

По его мнению, Нурмагомедову осталось только одолеть американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, который будет самым опасным соперником россиянина.

«Если Хабиб победит, то будет бесспорно лучшим. Но на мой взгляд, он уже заслуживает того, чтобы быть на первой строчке общего рейтинга UFC», — добавил Самедов.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее глава UFC заявил, что готов организовать бой между Нурмагомедовым и Жоржем Сен-Пьером.

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