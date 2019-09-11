Путь к Нурмагомедову: почему Макгрегору лучше сразиться с Махачевым, а не с Порье

По окончании турнира UFC 242 президент промоушена Дана Уайт объявил, что свою третью защиту титула Хабиб Нурмагомедов проведёт в бою с Тони Фергюсоном. При этом Конор Макгрегор также остаётся в чемпионской гонке и выйдет на замену в случае отказа первого претендента. RT рассказывает, почему Нурмагомедову стоит сразиться с Фергюсоном, а идеальным соперником для Макгрегора станет партнёр по команде россиянина Ислам Махачев, а не вызвавший ирландца на поединок Дастин Порье.

Турнир UFC 242 в Абу-Даби получился очень ярким, но не сенсационным. В главном поединке вечера Хабиб Нурмагомедов уверенно разобрался с Дастином Порье и остался во главе дивизиона легковесов. Россиянину потребовалось чуть более двух раундов, чтобы выиграть удушающим и во второй раз защитить звание чемпиона.

Примечательно, что ещё до боя Нурмагомедов неоднократно говорил о своём желании вернуться в октагон до конца 2019 года. Пока неизвестно, состоится ли бой на самом деле, но круг возможных соперников россиянина уже очерчен. Первый претендент на титул в лёгком весе — Тони Фергюсон, а в качестве запасного варианта называется Конор Макгрегор.

Также по теме «Не слишком толстей»: Фергюсон вызвал Нурмагомедова на поединок в декабре Тони Фергюсон предложил Хабибу Нурмагомедову провести поединок за титул чемпиона UFC в лёгком весе и раскритиковал его стиль ведения...

Безусловно, Дана Уайт сделал правильный выбор, предоставив американцу возможность побороться за титул. На данный момент в активе Фергюсона значится победная серия из 12 поединков, чем может похвастаться лишь Нурмагомедов. При этом случай Тони является уникальным, ведь ни в одной из этих схваток на кону не стояло звание неоспоримого чемпиона. Да, он уже дрался за временный пояс и даже выигрывал его, но, по большому счёту, тот лишь давал американцу формальный статус первого номера рейтинга.

Кроме того, обоих атлетов связывает длительная вражда, полная не только взаимных оскорблений, но и сорванных встреч. Матчмейкеры UFC четырежды пытались организовать битву между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но каждый раз в дело вмешивались непредвиденные обстоятельства. Каждый из спортсменов по два раза получал травму, но больше всего не повезло именно Тони. В апреле 2018 года он владел временным титулом и должен был биться за неоспоримый, но за неделю до схватки повредил колено. На замену вышел 11-й номер рейтинга Эл Яквинта и без шансов уступил действующему чемпиону.

Впоследствии Уайт зарёкся вновь заниматься организацией боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но со временем сменил гнев на милость. Несомненно, причиной тому стала впечатляющая победная серия Тони, которую невозможно игнорировать. На данный момент она является шестой по продолжительности в истории UFC — дольше без поражений обходились лишь Деметриус Джонсон, Макс Холлоуэй, Жорж Сен-Пьер (все — по 13), а также Андерсон Силва и Джон Джонс (оба — по 16).

Однако даже такие заслуги не способны гарантировать Фергюсону встречу с Нурмагомедовым. Как сказал глава UFC, именно чемпион будет решать вопрос о месте и проведении схватки, а его визави необходимо согласиться на предложенные условия. В противном случае шанс вновь будет упущен, а на замену выйдет Макгрегор. В этом случае единственным проигравшим будет сам Тони, ведь Конор непременно обеспечит больше продаж платных трансляций, чем его коллега.

При этом стоит отметить, что незамедлительный реванш с Нурмагомедовым — не совсем то, что нужно Макгрегору. В октябре он уже потерпел тяжёлое поражение от россиянина, начисто уступив в борьбе и лишь немного превзойдя своего оппонента в стойке. Тогда многие связали это с длительным простоем ирландца, который в течение двух лет не заходил в октагон, но сейчас ситуация не изменилась. С октября 2018 года Конор не провёл ни одного боя, а его последняя победа по-прежнему датируется ноябрём 2016-го.

Таким образом, Макгрегор рискует вновь войти в клетку неготовым и растренированным, что неминуемо приведёт к фиаско. Но если ему простили одну безоговорочную капитуляцию в сражении с Нурмагомедовым, то вторая может поставить крест на его карьере. Его имиджу будет нанесён тяжелейший удар, что мгновенно отразится на его популярности и умении «продавать» бои. Учитывая текущее положение дел, Конор вряд ли решит заново пройти путь из глубин дивизиона на его вершину, а предпочтёт повесить перчатки на гвоздь и всецело погрузиться в торговлю виски.

В свете этого, идеальный вариант для Макгрегора — не гнаться за Нурмагомедовым, а провести поединок с другим бойцом. Ирландец никогда не испытывал недостатка внимания со стороны возможных соперников, поэтому найти достойного оппонента не составит труда. Достаточно отметить, что к сражению с Конором уже проявил интерес Дастин Порье.

«Думаю, сейчас есть смысл в проведении реванша между мной и Конором», — написал Порье на своей странице в Twitter.

Ответ Макгрегора не заставил себя долго ждать.

«Я тебя размазал за 90 секунд, щегол. Тебе бы стоило говорить обо мне с большим уважением. «Макгрегор не следующий». Это всегда Макгрегор! Макгрегор — цель! Всегда! Скажи это, и я подумаю о бое», — заявил ирландец.

При этом даже поединок с Порье нельзя считать идеальным сценарием для Макгрегора. Ранее спортсмены уже встречались между собой и тогда ирландцу хватило полутора минут, чтобы отправить своего визави в нокаут. Несомненно, за эти пять лет многое изменилось, но стиль Дастина не изменился. Он остаётся исключительно ударником, которых Конор буквально не замечал в октагоне.

Бой с Порье не способен подготовить Макгрегора к очередной встрече с Нурмагомедовым. Безусловно, схватка получится зрелищная, ведь она будет проходить на ногах, но покажет лишь разницу в уровне ударной техники. Дастин никогда не славился своими борцовскими навыками и сам очень редко переводил своих оппонентов в партер. Да, он прекрасно показал, как может внезапно провести «гильотину» или другой приём из разряда болевых и удушающих, но затянуть Конора в партер он не сможет. У американца не хватит ни навыков, ни физической силы, ни желания.

Нельзя сказать, что этот поединок не несёт в себе никакой интриги. С 2014 года оба спортсмена проделали огромный путь, причём прогресс Порье действительно поражает. Та неудача в схватке с Макгрегором фактически поставила крест на его карьере в полулёгком весе, но американец нашёл в себе силы и возродился уже как легковес. С того момента он расправился со многими звёздами, включая экс-чемпионов Эдди Альвареса и Энтони Петтиса, Макса Холлоуэя и Джастина Гейджи.

Но ирландец всегда находился немного на другом уровне и почти со всеми оппонентами разбирался без видимых проблем. Исключениями стали лишь непробиваемый Нейт Диас и всё тот же Нурмагомедов. При этом достаточно сравнить, как складывались поединки с Альваресом у Макгрегора и Порье. Дастин с огромным трудом взял верх и был очень близок к поражению, а Конор не оставил Эдди ни единого шанса.

В свете этого, лучшим вариантом для Макгрегора станет не очередная разборка в стойке с Порье, а сражение с Исламом Махачевым. На данный момент этот вариант кажется не самым вероятным, ведь россиянин занимает лишь 14-е место в рейтинге лёгкого веса, но именно он имеет смысл как для обоих бойцов.

Что касается ирландца, то он получает возможность проверить себя в схватке с борцом, уровень которого заметно превосходит большинство топ-атлетов дивизиона. Махачев не так силён физически, как Нурмагомедов, но в технике не сильно уступает своему партнёру по команде. Он несомненно создаст проблемы Конору и станет для него либо непреодолимой преградой, либо ступенью на пути к возвращению титула.

Кроме того, победа над Махачевым является практически гарантией реванша с Нурмагомедовым. Всем известно, что между двумя лагерями существует серьёзная напряжённость, что не раз подтверждали российские спортсмены. Взяв верх над вторым по силе членом команды Хабиба, Конор прочно засядет в голове у своего врага и буквально заставит того согласиться на ответную битву.

Что касается Махачева, то он находится в беспроигрышном положении. Успех в сражении с Макгрегором гарантирует ему не только солидный скачок в рейтинге, но и невиданный до настоящего момента гонорар. За свою карьеру ирландец озолотил не одного бойца, лишь согласившись разделить с ними клетку. Бой наверняка станет одним из главных событий года, а Уайт не поскупится на гонорар.

Поражение же ничуть не скажется на турнирном положении Ислама. Безусловно, оно станет для него тяжёлым моральным ударом, но в плане перспектив вряд ли окажет серьёзное влияние. Махачев останется в топ-15, а на волне популярности сможет договориться о поединке с другим звёздным соперником.