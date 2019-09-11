В двух боях от абсолютного величия: почему Нурмагомедов — пока не лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий
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На турнире UFC 242 в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал 28-ю подряд победу в карьере и 12-ю — под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Действующий неоспоримый чемпион в лёгком весе не только защитил своё звание в схватке с Дастином Порье, но и обозначил свои притязания на первое место в рейтинге сильнейших бойцов промоушена, вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-Pound, P4P). Об этом сам спортсмен заявил на пресс-конференции, призвав организацию проявить уважение и наделить его этим почётным статусом.
Несомненно, основания претендовать на это звание у Нурмагомедова были. Во-первых, среди действующих чемпионов он занимает третье место по продолжительности владения титулом (518 дней). По этому показателю он уступает лишь Максу Холлоуэю (826 дней), удерживающему пояс в полулёгком весе и Аманде Нуньес (1155 дней), безраздельно правящей в женском наилегчайшем дивизионе. Во-вторых, он делит вторую строчку по числу побед подряд, имея равное количество с Тони Фергюсоном, и уступая лишь Джону Джонсу (16).
В-третьих, в преддверии турнира в ОАЭ Нурмагомедов уже занимал второе место в рейтинге P4P. Это стало возможным после того, как бывший лидер Дэниел Кормье потерпел сокрушительное поражение от Стипе Миочича и рухнул на шесть позиций вниз. На «троне» его сменил злейший враг в лице всё того же Джонса, продолжающего «вычищать» полутяжёлую категорию. Таким образом, главный вопрос был в том, достоин ли Хабиб обойти Джона и оказаться во главе табели о рангах вне зависимости от весовой категории.
В пользу Хабиба говорит не только множество статистических факторов, но и тот стиль, в котором он расправлялся со своими оппонентами. Ни один из них не смог составить ему достойного сопротивления и в лучшем случае с трудом доживал до финального гонга. Это произошло с Эдсоном Барбозой, который на протяжении трёх раундов был вынужден терпеть настоящее избиение, а также Элом Яквинтой, которому повезло чуть больше. Россиянин был настолько уверен в своём успехе, что последние раунды практически полностью упражнялся в ударной технике и не применял своего главного оружия — борьбы.
Кроме того, в его активе значатся победы над звёздами смешанных боевых искусств и бывшими чемпионами. К первой категории можно отнести Конора Макгрегора, к тому моменту уже успевшего стать первым в истории единовременным обладателем титулов в двух весовых категориях. Во вторую можно включить Дастина Порье и Рафаэля Дус Анжуса, но с небольшими оговорками. Американец был лишь временным владельцем титула, а бразилец стал таковым спустя год после поражения от Нурмагомедова. Стоит добавить, что за этот период он очень сильно эволюционировал, став гораздо более мастеровитым и разносторонним атлетом.
В свете этого, нельзя не вернуться к Макгрегору и Порье. Нурмагомедова часто критикуют за то, что в последнее время он дрался исключительно с ударниками, что соответствуют действительности. При всём уважении ни Конор, ни Дастин, ни Эдсон Барбоза не являются специалистами по борьбе, и поэтому практически не имеют шанса навязать россиянину конкуренцию. В случае с последним, в этом ему не помогает даже коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу.
Безусловно, винить Хабиба в этом невозможно, ведь не он отвечает за техническую оснащённость бойцов и не виноват, что номинальный борец Кевин Ли уступил Тони Фергюсону и не смог стать временным чемпионом в лёгком весе. Но факт остаётся фактом: Нурмагомедов встречался преимущественно с мастерами стойки, причём некоторые из них на момент сражения находились не в лучшей форме.
Здесь стоит вновь вспомнить о Макгрегоре, который продолжает справедливо считаться самым сильным оппонентом Нурмагомедова. Как и другие, он не смог сражаться с ним в партере, зато сильно превосходил в стойке. Однако в преддверии поединка на UFC 229 он имел в своём пассиве практически двухгодичный простой, что не могло не сказаться на его выступлении. Конор двигался медленнее, был менее точен, а его кардио дало сбой уже во второй пятиминутке.
Да, послужной список Джонса не является идеальным, что может рассматриваться как очко в пользу Нурмагомедова. Но необходимо понимать, что единственное поражение американца стало результатом неквалифицированной работы рефери. Стив Маццагатти был обязан досрочно остановить поединок с Хэмиллом, но промедлил. В результате, Джон использовал запрещённый удар локтем и был дисквалифицирован, а Мэтт более минуты терпел избиение и покинул клетку с серьёзными рассечениями на лице.
Стоит отметить, что соперники Джонса были заметно серьёзнее. За 11 лет в UFC он «выкосил» весь дивизион и в подавляющем большинстве боёв выглядел не менее уверенно, чем Нурмагомедов. Безусловно, с учётом поправки на разницу в стиле, ведь Джон отдавал предпочтение стойке, но про родную для себя борьбу не забывал.
Большинство его оппонентов на момент поединка находились либо в своей лучшей форме, либо вовсе были под воздействием запрещённых препаратов. Достаточно вспомнить его поединок с Витором Белфортом. Для легендарного бразильца тот поединок стал первым за четыре года в рамках полутяжёлого веса, но он подошёл к нему в более чем идеальной форме. В то время в UFC было разрешено использование тестостеронозамещающей терапии (ТЗТ), чем спортсмен активно пользовался.
Помимо Белфорта, в послужном списке Джонса значится пять экс-чемпионов UFC, каждый из которых в тот момент был далёк от спада. Рашад Эванс ещё не начал активно стареть и регулярно получать травмы, Куинтон «Рэмпэйдж» Джексон ещё не ушёл в Bellator, Лиото Мачида не прошёл свой пик, а Маурисио Руа считался восходящей звездой ММА. Что касается пятого, Дэниела Кормье, то он и сейчас продолжает выступать более чем успешно и всерьёз претендует на звание одного из величайших представителей смешанных единоборств в истории.
К списку топ-оппонентов можно смело добавить Александра Густаффсона, трижды сражавшегося за титул UFC в полутяжёлом весе, а также нынешнего чемпиона Bellator Райана Бейдера. В январе 2019-го американец шокировал российских болельщиков, сокрушив Фёдора Емельяненко, а в 2011-м был начисто разбит Джонсом.
В пользу Джонса говорит и число побед под эгидой крупнейшего ММА-промоушена планеты. Хабиб имеет в своём активе лишь 12 выигранных боёв, в то время как его заочный конкурент — 19. По этому показателю он занимает шестое место в UFC, уступая лишь Джиму Миллеру, Майклу Биспингу, Жоржу Сен-Пьеру (все — по 20), Демиану Майе (21) и Дональду Серроне (23). Стоит отметить, что даже неповторимый Сен-Пьер дважды терпел поражения, причём оба раза досрочно, а остальные проигрывали минимум по девять раз.
Несомненно, за свою карьеру Джонс неоднократно оступался. Помимо отстранения за применение запрещённых препаратов можно вспомнить ДТП с участием беременной женщины и конфликт с полицейским. Но он успел понести наказания за все свои проступки и в настоящее время является сильнейшим бойцом UFC. Что собственно и подтвердил рейтинг организации, опубликованный во вторник, 10 сентября. И чтобы оспорить его, Нурмагомедову нужно как минимум побеждать Фергюсона и проводить бой-реванш с Макгрегором. Неслучайно же Дана Уайт заявил на пресс-конференции после UFC 242, что россиянин находится в паре боёв от того, чтобы стать величайшим в истории UFC.