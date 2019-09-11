В двух боях от абсолютного величия: почему Нурмагомедов — пока не лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий

Чемпион в лёгкой весовой категории UFC Хабиб Нурмагомедов призывал организацию проявить уважение и поставить его на вершину нового рейтинга сильнейших бойцов промоушена, вне зависимости от весовых категорий. Однако представители Абсолютного бойцовского чемпионата оставили россиянина на второй позиции вслед за американским тяжеловесом Джоном Джонсом. RT объясняет, чем обосновано такое решение.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал 28-ю подряд победу в карьере и 12-ю — под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. Действующий неоспоримый чемпион в лёгком весе не только защитил своё звание в схватке с Дастином Порье, но и обозначил свои притязания на первое место в рейтинге сильнейших бойцов промоушена, вне зависимости от весовых категорий (Pound-for-Pound, P4P). Об этом сам спортсмен заявил на пресс-конференции, призвав организацию проявить уважение и наделить его этим почётным статусом.

Несомненно, основания претендовать на это звание у Нурмагомедова были. Во-первых, среди действующих чемпионов он занимает третье место по продолжительности владения титулом (518 дней). По этому показателю он уступает лишь Максу Холлоуэю (826 дней), удерживающему пояс в полулёгком весе и Аманде Нуньес (1155 дней), безраздельно правящей в женском наилегчайшем дивизионе. Во-вторых, он делит вторую строчку по числу побед подряд, имея равное количество с Тони Фергюсоном, и уступая лишь Джону Джонсу (16).

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В-третьих, в преддверии турнира в ОАЭ Нурмагомедов уже занимал второе место в рейтинге P4P. Это стало возможным после того, как бывший лидер Дэниел Кормье потерпел сокрушительное поражение от Стипе Миочича и рухнул на шесть позиций вниз. На «троне» его сменил злейший враг в лице всё того же Джонса, продолжающего «вычищать» полутяжёлую категорию. Таким образом, главный вопрос был в том, достоин ли Хабиб обойти Джона и оказаться во главе табели о рангах вне зависимости от весовой категории.

В пользу Хабиба говорит не только множество статистических факторов, но и тот стиль, в котором он расправлялся со своими оппонентами. Ни один из них не смог составить ему достойного сопротивления и в лучшем случае с трудом доживал до финального гонга. Это произошло с Эдсоном Барбозой, который на протяжении трёх раундов был вынужден терпеть настоящее избиение, а также Элом Яквинтой, которому повезло чуть больше. Россиянин был настолько уверен в своём успехе, что последние раунды практически полностью упражнялся в ударной технике и не применял своего главного оружия — борьбы.

Кроме того, в его активе значатся победы над звёздами смешанных боевых искусств и бывшими чемпионами. К первой категории можно отнести Конора Макгрегора, к тому моменту уже успевшего стать первым в истории единовременным обладателем титулов в двух весовых категориях. Во вторую можно включить Дастина Порье и Рафаэля Дус Анжуса, но с небольшими оговорками. Американец был лишь временным владельцем титула, а бразилец стал таковым спустя год после поражения от Нурмагомедова. Стоит добавить, что за этот период он очень сильно эволюционировал, став гораздо более мастеровитым и разносторонним атлетом.

В свете этого, нельзя не вернуться к Макгрегору и Порье. Нурмагомедова часто критикуют за то, что в последнее время он дрался исключительно с ударниками, что соответствуют действительности. При всём уважении ни Конор, ни Дастин, ни Эдсон Барбоза не являются специалистами по борьбе, и поэтому практически не имеют шанса навязать россиянину конкуренцию. В случае с последним, в этом ему не помогает даже коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Безусловно, винить Хабиба в этом невозможно, ведь не он отвечает за техническую оснащённость бойцов и не виноват, что номинальный борец Кевин Ли уступил Тони Фергюсону и не смог стать временным чемпионом в лёгком весе. Но факт остаётся фактом: Нурмагомедов встречался преимущественно с мастерами стойки, причём некоторые из них на момент сражения находились не в лучшей форме.

Здесь стоит вновь вспомнить о Макгрегоре, который продолжает справедливо считаться самым сильным оппонентом Нурмагомедова. Как и другие, он не смог сражаться с ним в партере, зато сильно превосходил в стойке. Однако в преддверии поединка на UFC 229 он имел в своём пассиве практически двухгодичный простой, что не могло не сказаться на его выступлении. Конор двигался медленнее, был менее точен, а его кардио дало сбой уже во второй пятиминутке.

Да, послужной список Джонса не является идеальным, что может рассматриваться как очко в пользу Нурмагомедова. Но необходимо понимать, что единственное поражение американца стало результатом неквалифицированной работы рефери. Стив Маццагатти был обязан досрочно остановить поединок с Хэмиллом, но промедлил. В результате, Джон использовал запрещённый удар локтем и был дисквалифицирован, а Мэтт более минуты терпел избиение и покинул клетку с серьёзными рассечениями на лице.

Стоит отметить, что соперники Джонса были заметно серьёзнее. За 11 лет в UFC он «выкосил» весь дивизион и в подавляющем большинстве боёв выглядел не менее уверенно, чем Нурмагомедов. Безусловно, с учётом поправки на разницу в стиле, ведь Джон отдавал предпочтение стойке, но про родную для себя борьбу не забывал.

Большинство его оппонентов на момент поединка находились либо в своей лучшей форме, либо вовсе были под воздействием запрещённых препаратов. Достаточно вспомнить его поединок с Витором Белфортом. Для легендарного бразильца тот поединок стал первым за четыре года в рамках полутяжёлого веса, но он подошёл к нему в более чем идеальной форме. В то время в UFC было разрешено использование тестостеронозамещающей терапии (ТЗТ), чем спортсмен активно пользовался.

Помимо Белфорта, в послужном списке Джонса значится пять экс-чемпионов UFC, каждый из которых в тот момент был далёк от спада. Рашад Эванс ещё не начал активно стареть и регулярно получать травмы, Куинтон «Рэмпэйдж» Джексон ещё не ушёл в Bellator, Лиото Мачида не прошёл свой пик, а Маурисио Руа считался восходящей звездой ММА. Что касается пятого, Дэниела Кормье, то он и сейчас продолжает выступать более чем успешно и всерьёз претендует на звание одного из величайших представителей смешанных единоборств в истории.

К списку топ-оппонентов можно смело добавить Александра Густаффсона, трижды сражавшегося за титул UFC в полутяжёлом весе, а также нынешнего чемпиона Bellator Райана Бейдера. В январе 2019-го американец шокировал российских болельщиков, сокрушив Фёдора Емельяненко, а в 2011-м был начисто разбит Джонсом.

В пользу Джонса говорит и число побед под эгидой крупнейшего ММА-промоушена планеты. Хабиб имеет в своём активе лишь 12 выигранных боёв, в то время как его заочный конкурент — 19. По этому показателю он занимает шестое место в UFC, уступая лишь Джиму Миллеру, Майклу Биспингу, Жоржу Сен-Пьеру (все — по 20), Демиану Майе (21) и Дональду Серроне (23). Стоит отметить, что даже неповторимый Сен-Пьер дважды терпел поражения, причём оба раза досрочно, а остальные проигрывали минимум по девять раз.

Несомненно, за свою карьеру Джонс неоднократно оступался. Помимо отстранения за применение запрещённых препаратов можно вспомнить ДТП с участием беременной женщины и конфликт с полицейским. Но он успел понести наказания за все свои проступки и в настоящее время является сильнейшим бойцом UFC. Что собственно и подтвердил рейтинг организации, опубликованный во вторник, 10 сентября. И чтобы оспорить его, Нурмагомедову нужно как минимум побеждать Фергюсона и проводить бой-реванш с Макгрегором. Неслучайно же Дана Уайт заявил на пресс-конференции после UFC 242, что россиянин находится в паре боёв от того, чтобы стать величайшим в истории UFC.