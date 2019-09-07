Нурмагомедов вышел на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд
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Это позволило россиянину сравняться с американцем Тони Фергюсоном, у которого также действующая серия из дюжины триумфов.
По 13 побед одержали Деметриус Джонсон, Макс Холлоуэй и Джордж Сент-Пьер и по 16 — Андерсон Сильва и Джон Джонс. При этом улучшить свои показатели могут лишь Сент-Пьер и Джонсон.
Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, впервые присутствует в углу своего сына во время боя UFC.
RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.