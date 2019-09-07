Нурмагомедов вышел на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд

Короткая ссылка
Победа над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 стала для российского бойца Хабиба Нурмагомедова 12-й подряд под эгидой промоушена.
Нурмагомедов вышел на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд
  • © instagram.com/ufc

Это позволило россиянину сравняться с американцем Тони Фергюсоном, у которого также действующая серия из дюжины триумфов.

По 13 побед одержали Деметриус Джонсон, Макс Холлоуэй и Джордж Сент-Пьер и по 16 — Андерсон Сильва и Джон Джонс. При этом улучшить свои показатели могут лишь Сент-Пьер и Джонсон.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, впервые присутствует в углу своего сына во время боя UFC.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить