Нурмагомедов вышел на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд

Победа над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 стала для российского бойца Хабиба Нурмагомедова 12-й подряд под эгидой промоушена.

Это позволило россиянину сравняться с американцем Тони Фергюсоном, у которого также действующая серия из дюжины триумфов.

По 13 побед одержали Деметриус Джонсон, Макс Холлоуэй и Джордж Сент-Пьер и по 16 — Андерсон Сильва и Джон Джонс. При этом улучшить свои показатели могут лишь Сент-Пьер и Джонсон.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, впервые присутствует в углу своего сына во время боя UFC.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.