Нурмагомедов считает, что заслужил возглавить рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби выразил мнение, что заслужил возглавить рейтинг бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

«Проявите уважение и поставьте меня на первое место в рейтинге бойцов независимо от весовых категорий (Pound-for-Pound. — RT) на следующей неделе. Я заслужил это», — сказал Нурмагомедов после боя.

На данный момент лидером рейтинга является обладатель пояса в полутяжёлом весе американец Джон Джонс. Россиянин располагается на второй строчке.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что на данный момент в мире нет равных Нурмагомедову бойцов.