Нурмагомедов считает, что заслужил возглавить рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории
- © Anadolu Agency via Getty Images
«Проявите уважение и поставьте меня на первое место в рейтинге бойцов независимо от весовых категорий (Pound-for-Pound. — RT) на следующей неделе. Я заслужил это», — сказал Нурмагомедов после боя.
На данный момент лидером рейтинга является обладатель пояса в полутяжёлом весе американец Джон Джонс. Россиянин располагается на второй строчке.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что на данный момент в мире нет равных Нурмагомедову бойцов.