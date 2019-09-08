Президент Союза ММА России: сейчас в мире нет равных Нурмагомедову
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«Хабиб в очередной раз доказал своё мировое лидерство. На сегодняшний день ему просто нет равных соперников», — цитирует Габдуллина ТАСС.
По его мнению, Нурмагомедов уже встал в один ряд с такими великими бойцами, как Жорж Сен-Пьер и Андерсон Силва. Он также подчеркнул, что россиянин весь бой работал первым номером, в то время как Порье всё время защищался.
«Психологически Порье не был готов, даже когда он выходил на бой, в его глазах был виден только кураж от того, что он вышел биться с чемпионом, а так — ни плана, ни устойчивости, ни настроя», — добавил Габдуллин.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее глава UFC Дана Уайт резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными.