Президент Союза ММА России: сейчас в мире нет равных Нурмагомедову

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Хабиб в очередной раз доказал своё мировое лидерство. На сегодняшний день ему просто нет равных соперников», — цитирует Габдуллина ТАСС.

По его мнению, Нурмагомедов уже встал в один ряд с такими великими бойцами, как Жорж Сен-Пьер и Андерсон Силва. Он также подчеркнул, что россиянин весь бой работал первым номером, в то время как Порье всё время защищался.

«Психологически Порье не был готов, даже когда он выходил на бой, в его глазах был виден только кураж от того, что он вышел биться с чемпионом, а так — ни плана, ни устойчивости, ни настроя», — добавил Габдуллин.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее глава UFC Дана Уайт резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными.