Глава UFC резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт резко отреагировал на слова фаната в социальной сети по поводу зрелищности поединков чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«За Хабибом чертовски скучно смотреть, дайте фанатам то, что они хотят, — Диас против Макгрегора», — написал болельщик под одним из постов главы UFC в Instagram.

«Ты идиот», — ответил ему Уайт.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее боец MMA Сергей Харитонов заявил, что Нурмагомедов контролировал ситуацию в бою с Порье.