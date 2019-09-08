Глава UFC резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт резко отреагировал на слова фаната в социальной сети по поводу зрелищности поединков чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Глава UFC резко отреагировал на слова фаната, назвавшего бои Нурмагомедова скучными
  • globallookpress.com

«За Хабибом чертовски скучно смотреть, дайте фанатам то, что они хотят, — Диас против Макгрегора», — написал болельщик под одним из постов главы UFC в Instagram.

«Ты идиот», — ответил ему Уайт.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

Ранее боец MMA Сергей Харитонов заявил, что Нурмагомедов контролировал ситуацию в бою с Порье.

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