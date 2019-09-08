Харитонов заявил, что Нурмагомедов контролировал ситуацию в бою с Порье
- РИА Новости
«Хабиб в своей манере сделал своё дело, доминировал в борьбе. В стойке, конечно, был послабее, но кто не пропускает? Он молодец, всё выдержал. Хабиб полностью выполнил свой план на бой и на 200% контролировал ситуацию», — приводит слова бойца ТАСС.
По его словам, у него не было сомнений в победе Нурмагомедова, при этом он считает, что у чемпиона UFC были и более интересные поединки. Он также выразил мнение, что Порье был не самым сильным соперником.
«Следующий бой, скорее всего, будет с Тони Фергюсоном. Я жду этого боя, мне кажется, что он будет интереснее поединка с Порье. Я считаю Фергюсона более серьёзным соперником для Хабиба», — добавил Харитонов.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на победу Нурмагомедова.