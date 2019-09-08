Харитонов заявил, что Нурмагомедов контролировал ситуацию в бою с Порье

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о победе чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в титульном поединке на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Харитонов заявил, что Нурмагомедов контролировал ситуацию в бою с Порье
  • РИА Новости

«Хабиб в своей манере сделал своё дело, доминировал в борьбе. В стойке, конечно, был послабее, но кто не пропускает? Он молодец, всё выдержал. Хабиб полностью выполнил свой план на бой и на 200% контролировал ситуацию», — приводит слова бойца ТАСС.

По его словам, у него не было сомнений в победе Нурмагомедова, при этом он считает, что у чемпиона UFC были и более интересные поединки. Он также выразил мнение, что Порье был не самым сильным соперником.

«Следующий бой, скорее всего, будет с Тони Фергюсоном. Я жду этого боя, мне кажется, что он будет интереснее поединка с Порье. Я считаю Фергюсона более серьёзным соперником для Хабиба», — добавил Харитонов.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на победу Нурмагомедова.

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