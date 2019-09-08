Уайт: Нурмагомедов в паре боёв от того, чтобы стать величайшим в истории UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение чемпионе организации в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб — однозначно особенный. Он в паре боёв от того, чтобы стать величайшим в истории UFC. Быть непобеждённым с такими соперниками — очень здорово», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов превзошёл рекорд Фёдора Емельяненко по продолжительности серии побед в смешанных единоборствах.