Уайт: Нурмагомедов в паре боёв от того, чтобы стать величайшим в истории UFC
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«Хабиб — однозначно особенный. Он в паре боёв от того, чтобы стать величайшим в истории UFC. Быть непобеждённым с такими соперниками — очень здорово», — заявил Уайт на пресс-конференции.
Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов превзошёл рекорд Фёдора Емельяненко по продолжительности серии побед в смешанных единоборствах.