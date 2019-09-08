Нурмагомедов превзошёл рекорд Емельяненко по победам в ММА

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов превзошёл рекорд Фёдора Емельяненко по продолжительности серии побед в смешанных единоборствах.

Победа над американцем Дастином Порье стала 28-й подряд в карьере 30-летнего Нурмагомедова, что является рекордом среди всех российских бойцов ММА. Прежде, лучшим по данному показателю был Фёдор Емельяненко, в активе которого серия из 27 побед.

Мировой рекорд по продолжительности победной серии принадлежит американце Трэвису — 40 побед.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории.