Нурмагомедов превзошёл рекорд Емельяненко по победам в ММА

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Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов превзошёл рекорд Фёдора Емельяненко по продолжительности серии побед в смешанных единоборствах.
Нурмагомедов превзошёл рекорд Емельяненко по победам в ММА
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

Победа над американцем Дастином Порье стала 28-й подряд в карьере 30-летнего Нурмагомедова, что является рекордом среди всех российских бойцов ММА. Прежде, лучшим по данному показателю был Фёдор Емельяненко, в активе которого серия из 27 побед.

Мировой рекорд по продолжительности победной серии принадлежит американце Трэвису — 40 побед.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов высказался о возможной смене весовой категории.

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