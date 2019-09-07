Нурмагомедов удерживает чемпионский титул UFC на протяжении 518 дней

Победа над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 позволила российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову второй раз подряд защитить звание чемпиона в лёгком весе, добытое 7 апреля 2018 года.

Таким образом, беспроигрышная серия 30-летнего дагестанца в ранге лидера своей весовой категории не оборвалась и достигла 518 дней.

Среди мужчин на данный момент дольше Нурмагомедова удерживают свои титулы в Абсолютном бойцовском чемпионате только американец Макс Холлоуэй в полулёгком (827 дней) и новозеландец Роберт Уиттакера в среднем (638 дней).

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, впервые присутствует в углу своего сына во время боя UFC.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.