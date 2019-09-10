Нурмагомедов остался вторым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории, обновлённый по состоянию на 10 сентября.

Как сообщает пресс-служба UFC, Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте в рейтинге Pound for pound, несмотря на успешную защиту титула чемпиона в лёгком весе в бою с американцем Дастином Порье.

Лидером рейтинга остался чемпион в полутяжёлом весе Джон Джонс. Тройку замыкает Генри Сехудо, являющийся чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что хочет провести бой с Нурмагомедовым в декабре.