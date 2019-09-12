Глава UFC Russia оценил вероятность проведения боя Нурмагомедова в «Лужниках»
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«Теоретически это возможно, но каких-либо конкретных планов у нас нет. В истории UFC использовались разные арены, но мы стараемся проводить турниры на крытых, так как это проще с точки зрения телевизионного производства, света и погодных условий», — сказал Громковский в интервью RT.
Ранее Громковский поделился информацией относительно количества турниров, которые планируется провести в России в 2020 году.