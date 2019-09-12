«На горло ты ему не давил, всё по-честному»: о чём говорили Путин и Нурмагомедов во время встречи в Махачкале

Президент России Владимир Путин встретился с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в Махачкале. Российский лидер поздравил бойца с победой над Дастином Порье на турнире в Абу-Даби и высоко оценил его действия в клетке. В свою очередь, Нурмагомедов рассказал об общении с отцом во время боя и пропущенном ударе во втором раунде, а также поинтересовался здоровьем Путина.

Российский лидер Владимир Путин встретился в Махачкале с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Сам боец смешанных стилей вернулся в Дагестан только минувшей ночью. Последние несколько месяцев он усиленно готовился к своей второй защите титула, тренируясь сначала в американском городе Сан-Хосе, а затем непосредственно в Абу-Даби.

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Помимо главы государства и чемпиона UFC, на встрече присутствовали отец спортсмена Абдулманап и глава Республики Дагестан Владимир Васильев. Путин тепло поприветствовал Нурмагомедова-старшего и самого Хабиба, после чего расспросил спортсмена о защите титула в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242.

Первым делом Путин поздравил отца атлета с триумфальным выступлением сына и назвал соперника последнего «сильным, крепким бойцом». После этого президент обратился к самому Нурмагомедову, восхитившись его действиями в октагоне.

«Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел, классический удушающий приём, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел. С двух сторон, как положено, сжимал. Всё по-честному», — отметил глава государства.

В ответ Хабиб рассказал о своих впечатлениях от битвы с Порье. При этом особенно он выделил тот факт, что рядом с октагоном впервые по ходу карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате находился его отец. Из-за проблем с визой Абдулманап не мог посещать турниры с участием сына в США, зато смог восполнить этот пробел в ОАЭ.

«В ходе боя очень часто оказывался рядом с отцом. Мы даже с ним переговаривались во время схватки. Я душу Дастина и, когда почувствовал, что не получается, так отцу и сказал. Друзья после спрашивали: «Тебе сказали его не заканчивать в первом раунде?» — рассказал Нурмагомедов.

В свою очередь, Абдулманап признался, что советовал сыну «не суетиться». При этом президент отдельно остановился на тяжёлом ударе, который Хабиб пропустил в середине второго раунда.

«Удар зацепил. Он все свои бои выигрывал в стойке — руками, ногами, прессингом. Мы ожидали, что он будет лучше на ногах. Но эта борьба его чуть замедлила. Если бы я в первом раунде шёл на «зарубан», то было бы опасно. Сначала мы его завозили, а потом я застоялся и пропустил. Слышу недовольный голос отца, что надо возвращаться в партер», — признался российский боец.

Путин поздравил Нурмагомедова с защитой чемпионского титула UFC

Президент выразил мнение, что Нурмагомедову было необходимо «использовать свои конкурентные преимущества и не позволять Порье делать то же самое».

После этого Нурмагомедов продолжил рассказывать о своём выступлении в Абу-Даби, особенно отметив поддержку болельщиков.

«Постоянно в Штатах дерёшься — публика своих поддерживает, освистывают. А сюда заходишь — и все на твоей стороне. Когда выходил, почувствовал «давку», давно такого не было. Хочу в себя прийти, смотрю на отца. Думаю: «Хоть ты меня успокой», — рассказал действующий чемпион.

Также Нурмагомедов подробно рассказал про эпизод с удушающим приёмом в исполнении Порье. Он в очередной раз заявил, что специально отдал шею своему визави, но в один момент почувствовал, что «гильотина» оказалась очень тугой.

Российский чемпион рассказал о сложностях из-за жары на арене в Абу-Даби, а также поинтересовался самочувствием президента.

«Очень хорошо. Без спорта невозможно. Особенно подрывает смена часовых поясов. Вон во Владивостоке у нас семь часов разницы. Там не спишь, сюда приезжаешь — тут не можешь уснуть», — признался Путин.

Примечательно, что год назад Путин уже встречался с Нурмагомедовым. Произошло это спустя несколько дней после окончания турнира UFC 229, в главном поединке которого Хабиб взял верх над Конором Макгрегором. Россиянин тогда впервые защитил звание чемпиона в лёгком весе, а схватка завершилась грандиозным скандалом.

После гонга Орёл совершил свой знаменитый прыжок за пределы октагона и спровоцировал потасовку с командой ирландца, в частности его тренером по борьбе Диллоном Дэнисом. В результате инцидент перерос в массовую драку, по итогам которой Нурмагомедов получил девятимесячную дисквалификацию, а его партнёр по команде Зубайра Тухугов и брат Абубакар — годичную. Санкциям подвергся и Макгрегор, отстранённый на полгода.

Встреча президента с действующим чемпионом состоялась 10 октября в Ульяновске, где в тот момент проходил форум «Россия — спортивная держава». Так, Нурмагомедов специально пополнил дагестанскую делегацию, чтобы лично побеседовать с главой государства. Вместе с ним на аудиенции присутствовал его отец Абдулманап.

В ходе встречи Путин высоко оценил спортивные достижения Нурмагомедова и прокомментировал инцидент после боя. Он признал, что боец должен соблюдать определённые моральные нормы, но отметил, что Хабиб как минимум стремился к этому.