Путин поздравил Нурмагомедова с защитой чемпионского титула UFC

Президент России Владимир Путин поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа Нурмагомедова с защитой титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Я тебя поздравляю, очень хороший бой, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий приём, классический удушающий приём, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Всё по-честному», — сказал Путин.

Также президент России поздравил Абдулманапа Нурмагомедова, заявив, что его сын вырос хорошим и крепким бойцом.

Ранее Путин заявил, что намерен провести в Дагестане встречу с Хабибом Нурмагомедовым после его победы над американцем Дастином Порье.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.