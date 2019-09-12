Путин поздравил Нурмагомедова с защитой чемпионского титула UFC
«Я тебя поздравляю, очень хороший бой, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий приём, классический удушающий приём, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Всё по-честному», — сказал Путин.
Также президент России поздравил Абдулманапа Нурмагомедова, заявив, что его сын вырос хорошим и крепким бойцом.
Ранее Путин заявил, что намерен провести в Дагестане встречу с Хабибом Нурмагомедовым после его победы над американцем Дастином Порье.
В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.