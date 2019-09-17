Нурмагомедов планирует провести три-четыре боя до окончания карьеры

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов планирует провести ещё три-четыре боя до завершения профессиональной карьеры.

«Цифры до сих пор себе не ставил. Однако сейчас, когда стало 28 побед, про себя подумал: тридцатка нормально будет. 30:0 было бы хорошо. Минимум три-четыре боя надо провести. Но я считаю, что 30 как минимум должно быть», — сказал Нурмагомедов в интервью Первому каналу.

В последнем поединке, который состоялся 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби, российский чемпион победил американца Дастина Порье и защитил свой титул.

Ранее Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после ухода из спорта.

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