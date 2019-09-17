Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после ухода из спорта

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после окончания профессиональной карьеры хотел бы стать экономистом.
Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после ухода из спорта
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«Я учусь в РЭУ имени Плеханова в Москве, являюсь студентом четвёртого курса. Учусь на заочном отделении, каждый день не получается ходить, нужно заниматься спортом. Я хочу стать экономистом, так как экономика актуальна везде. Хочу подойти к своему капиталу с умом, открыть благотворительное направление, бизнес. Чтобы через какое-то время не остаться без ничего», — заявил 30-летний спортсмен в эфире Первого канала.

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на профессиональном уровне провёл 28 поединков, одержав победу в каждом из них.

Ранее Нурмагомедов рассказал о шансах на проведение следующего боя в России.

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