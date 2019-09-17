Нурмагомедов рассказал о шансах на проведение следующего боя в России

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что с высокой долей вероятности его следующий поединок пройдёт в России.
Нурмагомедов рассказал о шансах на проведение следующего боя в России
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу провести бой в России. Нужно где-нибудь в Москве или Питере. Идут переговоры, я где-то процентов на восемьдесят уверен, что мой следующий поединок пройдёт в России», — цитирует Нурмагомедова Первый канал.

Также российский боец заявил, что президент UFC видел телевизионные рейтинги последнего боя с его участием и с удовольствием проведёт турнир в России.

В последнем поединке, который проходил в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона в лёгком весе, победив Дастина Порье.

Ранее Нурмагомедов признался, что мама просит его не бить людей.

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