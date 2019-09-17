Нурмагомедов признался, что мама просит его не бить людей

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие советы даёт ему мама перед поединками.
Нурмагомедов признался, что мама просит его не бить людей
  • Reuters

«Общаюсь с мамой каждый день, созваниваюсь с ней минимум пару раз в день. Подготовку к боям особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: «Сынок, делай своё. Переводи бой в партер и сразу заканчивай. Не нужно людей бить. Сделай болевой удушающий, пускай постучит, и чтобы на этом закончилось», — цитирует Нурмагомедова Первый канал.

В последнем поединке, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби, россиянин защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив удушающим приёмом Дастина Порье.

Ранее бывший канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер рассказал о тактике, которую использовал бы в бою с Нурмагомедовым.

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