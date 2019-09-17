Сен-Пьер рассказал о тактике, которую использовал бы в бою с Нурмагомедовым

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Бывший канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер считает, что для победы над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым ему нужно много двигаться и быть креативным.
Сен-Пьер рассказал о тактике, которую использовал бы в бою с Нурмагомедовым
  • © khabib_nurmagomedov / Instagram

«Против Нурмагомедова я бы много двигался, не боялся проводить тейкдауны и креативил», — заявил Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз назвал канадца возможным соперником для российского бойца. В 2019 году Сен-Пьер заявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пожертвовал $100 тыс. в благотворительный фонд Порье.

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