Сен-Пьер рассказал о тактике, которую использовал бы в бою с Нурмагомедовым
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«Против Нурмагомедова я бы много двигался, не боялся проводить тейкдауны и креативил», — заявил Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз назвал канадца возможным соперником для российского бойца. В 2019 году Сен-Пьер заявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пожертвовал $100 тыс. в благотворительный фонд Порье.