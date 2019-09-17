Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье

Стала известна сумма, которую чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отправил в благотворительный фонд своего бывшего соперника американца Дастина Порье.

Как рассказал Порье MMA Junkie, Нурмагомедов перечислил $100 тыс.

«Это здорово, потому что поможет многим людям. Я очень ценю его помощь и очень благодарен», — сказал Порье.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

После боя спортсмены обменялись футболками, а затем россиянин пообещал продать майку и перевести полученные деньги в благотворительный фонд американца.

Ранее экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что Нурмагомедов должен сразиться с Тони Фергюсоном.