Нурмагомедов пожертвовал $100 тысяч в благотворительный фонд Порье
Как рассказал Порье MMA Junkie, Нурмагомедов перечислил $100 тыс.
«Это здорово, потому что поможет многим людям. Я очень ценю его помощь и очень благодарен», — сказал Порье.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
После боя спортсмены обменялись футболками, а затем россиянин пообещал продать майку и перевести полученные деньги в благотворительный фонд американца.
Ранее экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что Нурмагомедов должен сразиться с Тони Фергюсоном.