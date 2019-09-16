Сен-Пьер считает, что Нурмагомедов должен сразиться с Фергюсоном

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Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказал мнение, что следующим соперником чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.
Сен-Пьер считает, что Нурмагомедов должен сразиться с Фергюсоном
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«Хабиб должен драться с Фергюсоном. И это будет очень хороший бой. Я большой фанат этого боя. Не знаю, кто победит. Тони нравится вести грязный бой с коленями и локтями. Это его стиль. Хабиб любит контролировать парней на земле, там он действует лучше всего», — сказал Сен-Пьер в интервью Helen Yee Sports.

Он также отметил, что сложно назвать фаворита такого противостояния.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя глава UFC Дана Уайт назвал Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира.

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