Сен-Пьер считает, что Нурмагомедов должен сразиться с Фергюсоном

Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказал мнение, что следующим соперником чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.

«Хабиб должен драться с Фергюсоном. И это будет очень хороший бой. Я большой фанат этого боя. Не знаю, кто победит. Тони нравится вести грязный бой с коленями и локтями. Это его стиль. Хабиб любит контролировать парней на земле, там он действует лучше всего», — сказал Сен-Пьер в интервью Helen Yee Sports.

Он также отметил, что сложно назвать фаворита такого противостояния.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя глава UFC Дана Уайт назвал Фергюсона следующим претендентом на титул Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира.