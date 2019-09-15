Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира

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Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, кого считает тремя лучшими бойцами планеты на данный момент.
Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
  • © Anadolu Agency via Getty Images

Об этом Сен-Пьер рассказал порталу BJPenn.com.

По словам канадского бойца, в число трёх лучших атлетов независимо от весовых категорий входят Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс и Генри Сехудо.

При этом он отметил, что нельзя забывать и о чемпионке в двух дивизионах Аманде Нуньес.

На данный момент Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе и имеет в своём активе две защиты титула и беспроигрышную серию из 28 поединков.

Джонс владеет титулом в полутяжёлой категории. На его счету 25 побед, одно поражение, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. При этом в его активе значится рекордная серия из 16 побед подряд в UFC.

Сехудо обладает поясами в наилегчайшей и легчайшей категориях, а также является единственным в истории чемпионом UFC и Олимпийских игр.

Ранее американский боец Джастин Гэтжи заявил, что намерен сразиться с победителем боя Нурмагомедов — Фергюсон.

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