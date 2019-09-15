Сен-Пьер назвал Нурмагомедова одним из трёх лучших бойцов мира
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Об этом Сен-Пьер рассказал порталу BJPenn.com.
По словам канадского бойца, в число трёх лучших атлетов независимо от весовых категорий входят Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс и Генри Сехудо.
При этом он отметил, что нельзя забывать и о чемпионке в двух дивизионах Аманде Нуньес.
На данный момент Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе и имеет в своём активе две защиты титула и беспроигрышную серию из 28 поединков.
Джонс владеет титулом в полутяжёлой категории. На его счету 25 побед, одно поражение, а ещё один поединок был признан несостоявшимся. При этом в его активе значится рекордная серия из 16 побед подряд в UFC.
Сехудо обладает поясами в наилегчайшей и легчайшей категориях, а также является единственным в истории чемпионом UFC и Олимпийских игр.
Ранее американский боец Джастин Гэтжи заявил, что намерен сразиться с победителем боя Нурмагомедов — Фергюсон.