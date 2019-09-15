Гэтжи хочет провести бой с Нурмагомедовым или Фергюсоном

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Американский боец Джастин Гэтжи заявил, что хотел бы провести поединок c победителем противостояния между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Гэтжи хочет провести бой с Нурмагомедовым или Фергюсоном
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Конор или Хабиб? Макгрегор завершил карьеру, я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони — никто не пропустит наш бой, мы соберём стадион на миллион человек», — приводит слова Гэтжи ESPN.

Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. По словам главы UFC Даны Уайта, следующим претендентом на титул россиянина является Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, что Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC в Ванкувере.

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