Гэтжи хочет провести бой с Нурмагомедовым или Фергюсоном

Американский боец Джастин Гэтжи заявил, что хотел бы провести поединок c победителем противостояния между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

«Конор или Хабиб? Макгрегор завершил карьеру, я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони — никто не пропустит наш бой, мы соберём стадион на миллион человек», — приводит слова Гэтжи ESPN.

Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. По словам главы UFC Даны Уайта, следующим претендентом на титул россиянина является Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, что Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC в Ванкувере.