Гэтжи хочет провести бой с Нурмагомедовым или Фергюсоном
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«Конор или Хабиб? Макгрегор завершил карьеру, я хочу поединок против настоящего бойца, победителя боя Фергюсон — Нурмагомедов. Хочу побиться с Хабибом, пока он не закончил карьеру. А если выиграет Тони — никто не пропустит наш бой, мы соберём стадион на миллион человек», — приводит слова Гэтжи ESPN.
Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. По словам главы UFC Даны Уайта, следующим претендентом на титул россиянина является Тони Фергюсон.
Ранее сообщалось, что Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне на турнире UFC в Ванкувере.