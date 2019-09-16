В погоне за Нурмагомедовым: кто из российских бойцов может завоевать титул UFC в ближайшее время

На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье и защитил титул чемпиона в лёгком весе. Пока что Нурмагомедов остаётся единственным россиянином, который смог завоевать титул крупнейшего ММА-промоушена. Но уже в скором времени сразу несколько отечественных бойцов могут получить шанс побороться за пояс и составить компанию непобеждённому соотечественнику. RT рассказывает, кто из российских спортсменов способен подняться на вершину Абсолютного бойцовского чемпионата.

Пётр Ян

На данный момент представитель легчайшего веса является одним из самых явных претендентов на титул среди россиян. В UFC Ян провёл пять боёв, в каждом из которых одержал победу, причём в двух из них взял верх над спортсменами элитного уровня. Сначала он разобрался с бывшим претендентом на титул в наилегчайшем весе Джоном Додсоном, а затем расправился с крепким Джимми Риверой.

Эти успехи помогли Яну взлететь на пятое место в рейтинге легчайшего веса UFC и вплотную подойти к титульной схватке с Генри Сехудо. По сути, на данный момент от этого боя его отделяет всего одно успешное выступление. По слухам, ещё до конца года россиянин может провести свой шестой поединок под эгидой промоушена, и в случае успеха утвердиться в статусе первого претендента.

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На протяжении долгого времени в прессе говорилось о возможной битве между Яном и Алджамейном Стерлингом, однако до настоящего времени от UFC не последовало официального подтверждения по этому поводу. С точки зрения положения в генеральной классификации, этот поединок является для Петра идеальным вариантом для того, чтобы предельно чётко обозначить свои притязания на пояс.

На данный момент американец занимает второе место в рейтинге, уступая лишь Марлону Мораесу. Однако бразилец совсем недавно встречался с Сехудо и не смог добиться успеха, поэтому в ближайшее время ему не приходится ожидать предоставления очередного титульного боя.

Положение Яна осложняется двумя факторами. Во-первых, в июне он перенёс операцию на локте, из-за которой не тренировался на протяжении нескольких месяцев. Пока неизвестно, как это скажется на отечественном спортсмене и сумеет ли он вернуться в октагон в своей лучшей форме.

Во-вторых, Сехудо также владеет титулом в наилегчайшей категории и не собирается добровольно расставаться с ним. Таким образом, американец поочерёдно защищает пояс то в одном дивизионе, то в другом, что требует времени. В связи с этим, даже в случае получения возможности побороться за звание, Петру придётся подождать своей очереди, ведь в последний раз Генри защищал именно чемпионство в легчайшем весе.

Забит Магомедшарипов

В скором времени Забит Магомедшарипов также может получить шанс сразиться за чемпионский пояс. Как и его соотечественник, Магомедшарипов ни разу не проиграл в UFC, правда, сталкивался с менее звёздной оппозицией. На данный момент его единственным серьёзным соперником можно назвать Джереми Стивенса, ранее входившего в топ-10 рейтинга полулёгкого веса. В остальном, россиянин имел дело с опытными, но не хватающими звёзд с неба визави, правда, и расправлялся с ними преимущественно досрочно.

Как и в случае с Яном, отличительной чертой Магомедшарипова является его зрелищность. Атлет приучил своих болельщиков как к эффектным ударам ногами, так и неожиданным болевым и удушающим приёмам в партере. В активе Забита уже значатся две награды за «Выступление вечера», одна — за «Бой вечера», а также премия за «Болевой приём года». Примечательно, что изначально его рычаг колена в схватке с Брэндоном Дэвисом даже не вошёл в число лучших приёмов шоу.

Однако не самое успешное выступление в битве со Стивенсом слегка пошатнуло позиции Магомедшарипова как одного из самых талантливых бойцов промоушена. В случае яркой победы над американцем, его следующий бой вполне можно было бы расценивать как элиминатор (бой за статус претендента на чемпионство), но вместо этого он получил в оппоненты Келвина Кейттера.

Можно было сказать, что Магомедшарипов находится практически в том же положении, что и Ян, но его ситуацию усугубили неожиданные проблемы со здоровьем. Из-за этого он был вынужден отказаться от встречи с Кейттером и теперь рискует опуститься в рейтинге. Для скорейшего подъёма наверх, Забиту необходимо восстановиться в самое ближайшее время и впредь выигрывать максимально зрелищно. В этом случае он вполне может повторить путь Конора Макгрегора и уже в следующем году войти в клетку с Максом Холлоуэем.

Александр Волков

До октября прошлого года считалось, что именно тяжеловес первым среди россиян получит возможность повторить успех Нурмагомедова и стать вторым в истории отечественным чемпионом UFC. Однако обиднейшее поражение от Деррика Льюиса перечеркнуло планы Волкова, надолго отсрочив его восхождение на вершину дивизиона.

С того момента Волков ни разу не заходил в октагон, а его попытка совершить возвращение на шоу в Санкт-Петербурге завершилась неудачей. Он должен был сразиться с легендарным Алистером Оверимом, но снялся с соревнований по состоянию здоровья, породив в СМИ слухи о провале допинг-теста. Правда, впоследствии они не нашли подтверждения, а Александр остался в UFC, не повторив судьбу Ивана Штыркова.

Примечательно, что несмотря на годичный простой, Волков практически не потерял позиций в рейтинге. На сентябрь 2019-го он продолжает занимать шестое место в табели о рангах и фактически находится в одном успехе от попадания в топ-3, и максимум в двух — от титульного поединка.

Турнир UFC Fight Night в Москве станет для Волкова одним из ключевых в карьере. Победа над Жуниором дос Сантосом гарантирует ему подъём в рейтинге и укрепит в статусе одной из главных надежд дивизиона. Тяжеловесы всегда достигали пика немного позже остальных, в связи с чем молодые атлеты ценятся намного больше. Кёртис Блэйдс и Александр волков являются единственными представителями десятки сильнейших, чей возраст меньше 31 года.

Таким образом, UFC очень выгодно, чтобы российский атлет вошёл в элиту категории и надолго закрепился в ней. Ведь большинство нынешних топ-тяжеловесов либо прошли свой пик, либо уже через пару лет задумаются об уходе из спорта. Промоушену нужна новая кровь, а Волков вполне может стать тем, кто надолго займёт место на вершине. Правда, для этого нужно брать верх над дос Сантосом и закрывать пробелы в борьбе.

Ислам Махачев

На протяжении нескольких лет Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап во всеуслышание заявляли, что именно Махачев станет следующим обладателем титула UFC в лёгком весе. Однако за четыре года с момента его прихода в крупнейший ММА-промоушен планеты, он так и не смог полностью оправдать эти ожидания. Уже в своём втором бою он неожиданно уступил Адриану Мартинсу, после чего были положительный тест на допинг, а также два отменённых поединка.

Сначала Ислам из-за травмы отказался от сражения с Мишелом Празересом, а затем был снят с битвы с Франсиско Тринальдо. Произошло это из-за инцидента по окончании турнира UFC 229 и расследования Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

Возможно, именно последние события привели к тому, что восхождение Махачева на вершину слегка затянулось. Так, лишь в начале 2019-го он наконец пробился в топ-15 рейтинга лёгкого веса, а его успех в сражении с Дэви Рамосом обеспечил ему подъём лишь на одну строчку. Во многом это говорит о том, что UFC опасается давать авансы наследнику Хабиба, предпочитая выждать время.

Ещё одним сдерживающим фактором может быть тот факт, что Махачев проводит не самые яркие бои. Да, в последних шести поединках он практически не оставил шансов своим визави, но при этом зачастую действовал вторым номером и смотрелся недостаточно зрелищно. На данный момент он не доминирует в клетке, как это делает Нурмагомедов, при этом не радует глаз экстравагантными ударами и приёмами, как Магомедшарипов.

Но стоит отметить, что зрелищность не является обязательным качеством будущего чемпиона. Это отлично доказал Нурмагомедов, которого многие считают довольно неинтересным бойцом. Если Махачев продолжит выигрывать, а предпосылки для этого есть, то через пару лет вполне может сменить на троне своего одноклубника.

По большому счёту, для получения титульного боя ему нужно одержать две—три победы, но с одной оговоркой. Ислам вряд станет сражаться со своим соотечественником, поэтому будет ждать ухода из спорта Хабиба.