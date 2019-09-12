Отец Нурмагомедова считает, что Махачев будет бороться за титул UFC
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- AFP
«Ещё пара поединков — и мы должны за пояс состязаться. У Ислама есть всё для этого: опыт любительских боёв, а также хорошие победы среди профессионалов в топ-10», — написал Нурмагомедов-старший в своём Instagram.
Ислам Махачев выступает в UFC в лёгкой весовой категории. Обладателем чемпионского пояса в данном дивизионе является Хабиб Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье.