Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал президенту России Владимиру Путину о хитрости во время боя с американцем Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.
Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье
  • © Anadolu Agency via Getty Images

«Смотрю, он меньше, и в клинче тоже чувствуется, что он уступает физически. Я подумал, что придётся его завозить. Немного шею отдать, чтобы он зашёл на удушающий», — рассказал спортсмен в диалоге с президентом России.

Также российский боец рассказал президенту, что на арене было жарко, поэтому тело соперника периодически выскальзывало.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье на турнире в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Путин провёл встречу с Нурмагомедовым в Дагестане.

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