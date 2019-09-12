Нурмагомедов рассказал Путину, как обхитрил Порье
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«Смотрю, он меньше, и в клинче тоже чувствуется, что он уступает физически. Я подумал, что придётся его завозить. Немного шею отдать, чтобы он зашёл на удушающий», — рассказал спортсмен в диалоге с президентом России.
Также российский боец рассказал президенту, что на арене было жарко, поэтому тело соперника периодически выскальзывало.
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив американца Дастина Порье на турнире в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что Путин провёл встречу с Нурмагомедовым в Дагестане.