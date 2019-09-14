«Вынесу десять таких, как он»: как Емельяненко-младший и Кокляев готовятся к бою

Российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на проведение боя с представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым. Он состоится по правилам бокса, однако на данный момент информации о времени и месте его проведения нет. Стронгмен в шутливой форме рассказал, что произойдёт с соперником на ринге, а экс-чемпион мира по версии ProFC выразил готовность по очереди сразиться с 11 спортсменами уровня Кокляева.

В начале сентября российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на свой очередной бой. Его соперником станет представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев. Пока об организаторах, а также времени проведения поединка ничего неизвестно, однако оба спортсмена уже успели обменяться колкими заявлениями.

Стронгмен в свойственной ему манере рассказал о своих планах на бой на странице в социальных сетях. Он опубликовал ролик, в котором рядом с ним находится капсула космического аппарата.

«Эта капсула приготовлена специально для одного человека. Она построена для Александра Емельяненко. Саня, ты в ней будешь в тот момент, когда буду тебя бить», — пошутил Кокляев.

Подогревать интерес публики к предстоящему бою оба спортсмена начали уже в день подписания контракта. Тогда стало известно, что встреча пройдёт по правилам бокса и будет состоять из четырёх раундов по три минуты каждый. Емельяненко подчеркнул, что этого ему будет достаточно для победы над соперником.

Ранее представитель смешанных единоборств не раз заявлял о своём пренебрежительном отношении к бодибилдерам, которые, по его мнению, в тренажёрном зале занимаются лишь тем, что «любуются в зеркало». Именно на этой почве в марте нынешнего года и возник конфликт между ним и Кокляевым. На протяжении нескольких месяцев оба посвящали друг другу обидные видеоролики в социальных сетях и обращения в СМИ, нередко высмеивая интеллектуальные способности представителей разных дисциплин. В результате спортсменам представилась возможность встретиться лицом к лицу уже на ринге.

О том, что Емельяненко не воспринимает всерьёз своего будущего соперника, говорит ещё одно из его недавних заявлений.

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«Передайте Кокляеву, чтобы он таких же единомышленников, как и он — больших, здоровых, — собрал в количестве десяти человек. Пускай они заявляются и выходят в этот вечер боя по очереди. А я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада уже испорченной мебели», — заявил экс-чемпион мира по версии ProFC.

Большинство экспертов и спортсменов восприняли данное заявление как шутку или очередную попытку напомнить болельщикам о бое с Кокляевым. Однако были и те, кто предостерёг россиянина от высказываний такого рода, а некоторые даже сделали предположение, каковы перспективы подобного боя.

«Десять боёв можно провести, если со слабыми соперниками драться, а так очень сложно будет. С профессионалами нереально», — приводит слова бойца ММА Рамазана Эмеева сайт Пятого канала.

Кроме того, некоторые спортсмены выразили готовность выйти на ринг против Емельяненко.

«Я, как Кокляев, тяжелоатлет, штангист, также замечен в таскании различных тяжёлых штук. Я готов принять предложение Александра. Он хороший боец, сильный, но почему-то я не уверен, что он осилит ещё десять человек подряд», — заявил тяжелоатлет Павел Дружинин.

Это не первый случай, когда Емельяненко пытается изобрести новый формат проведения боёв. На днях он предложил создать промоутерскую организацию, которая составит конкуренцию североамериканским аналогам. Поединки под её эгидой будут объединять сразу несколько дисциплин и проходить в трёх раундах. Первый — по правилам кикбоксинга, второй — по правилам борьбы, третий — по правилам ММА. По его мнению, такая версия не только уравняет силы бойцов с разными стилями, но и прибавят зрелищности по сравнению с классическими встречами в смешанных единоборствах.

«Осталось найти единомышленников. Нужны люди, которым это было бы интересно и которые готовы организовать наш промоушен, чтобы бойцы не смотрели в сторону Америки», — заключил он.

В предстоящем поединке большинство экспертов отдают предпочтение более опытному бойцу ММА. В то же время российский пауэрлифтер Евгений Карякин предположил, что против Емельяненко может сыграть его чрезмерная эмоциональность.

«Нельзя недооценивать Кокляева. Он у нас был, проводил открытую тренировку. Я видел, в какой Миша форме, что он действительно готовится и готов драться. Также, если посмотреть на обоих спортсменов, в речи Михаила нет таких грубых высказываний. Это его преимущество — и он докажет всё на ринге», — цитируют Карякина «Известия».