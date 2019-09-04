Александр Емельяненко проведёт бой с Кокляевым по правилам бокса

Стали известны подробности предстоящего боя бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.

«Поединок пройдёт в боксёрских перчатках по правилам бокса. Будет четыре раунда по три минуты. Поединок запланирован на осень», — цитирует ТАСС организаторов поединка.

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракты на бой, однако оба спортсмена не уточняли время и место поединка. Для Михаила Кокляева это будет дебют в единоборствах.

Ранее Александр Емельяненко подписал контракт на поединок со стронгменом Кокляевым.