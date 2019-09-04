Александр Емельяненко проведёт бой с Кокляевым по правилам бокса

Короткая ссылка
Стали известны подробности предстоящего боя бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и представителя силовых видов спорта Михаила Кокляева.
Александр Емельяненко проведёт бой с Кокляевым по правилам бокса
  • РИА Новости

«Поединок пройдёт в боксёрских перчатках по правилам бокса. Будет четыре раунда по три минуты. Поединок запланирован на осень», — цитирует ТАСС организаторов поединка.

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракты на бой, однако оба спортсмена не уточняли время и место поединка. Для Михаила Кокляева это будет дебют в единоборствах.

Ранее Александр Емельяненко подписал контракт на поединок со стронгменом Кокляевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить