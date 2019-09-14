«Никто из ребят ещё не отошёл от шока»: боксёр Замковой — о гибели Дадашева, должности капитана сборной и домашнем ЧМ

Проведение чемпионата мира в Екатеринбурге поспособствует развитию бокса в России, полагает бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Андрей Замковой. По его словам, вся сборная чувствует дополнительную мотивацию, поскольку единственный результат, который её устроит, — первое место в общекомандном зачёте. Новоиспечённый капитан также рассказал RT, что чувствует после назначения на эту должность, прокомментировал гибель Максима Дадашева и ответил на вопрос, готов ли он перейти в ММА.

С 7 по 21 сентября в Екатеринбурге проходит 20-й чемпионат мира по боксу. Капитаном сборной России был назначен победитель Универсиады 2013 года и бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Андрей Замковой. Один из самых опытных отечественных боксёров-любителей рассказал о процессе подготовки, а также поделился своими ожиданиями от предстоящих соревнований.

— Вы попали в основной состав сборной России на чемпионат мира и были назначены её капитаном. Упал ли у вас камень с души или, наоборот, чувствуете повышенную ответственность?

— Ответственности прибавилось, да и расслабляться нельзя — нас предупредили, что второй состав будет наготове, если кто-то подойдёт к началу чемпионата не в должной форме. Можно ведь и заболеть, да и от травм никто не застрахован. На домашний чемпионат должны были попасть лишь те, кто будет лучше готов в определённый момент. Наша цель — первое место в общекомандном зачёте. Но надеемся, что последний сбор в Златоусте прошёл гладко, мы всем покажем класс российского бокса и добьёмся нужного результата.

— Как капитан и самый опытный боец проводите воспитательную работу с молодёжью?

— Конечно, теперь придётся за них взяться — как поддерживать, так и подталкивать. Постараюсь справиться и принести пользу в новой роли.

— Тяжело дались последние недели перед объявлением состава?

— Честно говоря, психологического давления не испытывал. Да, все, кто был здесь на сборах, рассматривались как кандидаты для участия в чемпионате мира, но это нормальная ситуация. А вот показывать высокий результат и свои максимальные возможности на фоне сильной физической усталости не всегда получается. А это уже провоцирует нервозность.

— Россия впервые в новейшей истории принимает первенство планеты по боксу. Какие чувства испытываете в связи с этим? Присутствует ли дополнительная мотивация?

— Конечно, из-за этого гораздо больше хочется принять непосредственное участие в этом празднике бокса, доказать свою состоятельность и показать себя. Именно над этим мы с тренерским штабом и работали.

— По вашему мнению, домашний чемпионат, а также проведение титульных боёв в России способствуют росту популярности бокса в стране? Ведь на данный момент большинство всё же предпочитает смешанные единоборства, турниры UFC.

— Может, смешанные единоборства и популярнее, но бокс сейчас на подъёме. Разумеется, первенство планеты в Екатеринбурге очень поможет, это большой шаг в развитии нашего вида спорта.

— Сами никогда не думали перейти в ММА?

— Раньше бы ответил отрицательно, но жизнь — такая интересная штука, что сложно что-то загадывать наперёд. Не секрет, что многих привлекают большие контракты, цифры с шестью нулями — кто сможет от такого отказаться, когда предлагают?

— Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв настаивает на формулировке «олимпийский», а не «любительский» бокс. Для вас это так же принципиально?

— Для меня оба термина звучат одинаково. Слово «любительский» меня не задевает, этот термин существует, чтобы не путать с профессиональным спортом. Но если Умар Назарович настаивает, будем олимпийцами. (Улыбается.)

— Как команда отреагировала на трагедию, произошедшую с Максимом Дадашевым?

— Никто из ребят ещё не отошёл от шока. До сих пор бросает в ужас и холодный пот — ведь такого и врагу не пожелаешь.

— По вашему мнению, можно ли было избежать подобного развития событий?

— Как и в любой катастрофе, свою роль сыграло множество факторов. Супруга Максима Елизавета Апушкина говорила, что он работал на износ, не жалея себя, судья мог остановить бой раньше, носилки принесли с задержкой, не обложили голову льдом — сложно судить, что стало критической точкой. И мы все понимаем, что от подобного никто не застрахован.

— Позволили бы вы своему тренеру выбросить полотенце в финале Олимпиады?

— Нет, ни за что бы не согласился на такое. Если уж дойти до финала, то пусть не выиграть бой, но с честью провести его до конца.