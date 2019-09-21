Повторение рекорда: сборная России завоевала ещё два золота и бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане

В Нур-Султане завершился предпоследний соревновательный день чемпионата мира по борьбе. К своим 12 медалям сборная России добавила ещё три. Золото выиграли Давид Баев и Заурбек Сидаков, а бронзу завоевал Алихан Жабраилов. С учётом того, что в финалы своих весовых категорий также вышла Абдулрашид Садулаев и Магомедрасул Идрисов, российские борцы обеспечила себе 17 наград на этом первенстве мира и повторили предыдущий рекорд, датированный 1993 годом.

Российский рекорд по количеству медалей на чемпионатах мира по борьбе в течение одного сезона незыблемо стоит с 1993 года. Тогда на коврах Торонто, Стокгольма и Ставерна спортсменам молодой страны удалось выиграть 17 медалей в 29 весовых категориях, при том что тогда бронза вручалась только одному спортсмену, а не двум, как сейчас. С тех пор сборная переживала падения и взлёты, могла завоевать двузначное количество золотых медалей, но результат 1993 года по наградам всех достоинств не достигала.

Спустя 26 лет это достижение наконец-то повторилось. К предпоследнему дню чемпионата мира в Нур-Султане в копилку команды уже легли 12 медалей и ещё две обеспечили себе вольники Давид Баев и Заурбек Сидаков, выйдя в финалы весовых категория до 70 и 74 кг. В субботу их результат по итогам утренних предварительных схваток повторили ещё два спортсмена.

Для Абдулрашида Садулаева путь к любому финалу является абсолютной формальностью. За всю карьеру на официальных турнирах он лишь два раза был лишён возможности бороться за золото. В этот раз чемпион мира в весе до 97 кг снова не испытал больших проблем. Садулаеву хватило трёх выходов на ковёр и побед над Николаэ Чебаном из Молдавии, Магомедгаджи Нуровым из Северной Македонии и Алишером Ергали из Казахстана, чтобы обеспечить себе серебро.

В схватке за золото у 23-летнего россиянина будет неожиданный соперник. Второй финалист определялся в схватке двух олимпийских чемпионов — американца Кайла Снайдера и представителя Азербайджана Шарифа Шарифова. Победу одержал натурализованный дагестанец, так что Садулаев уже не встретится со Снайдером в финале чемпионата мира в третий раз подряд.

В весе до 61 кг за золото сразится дебютант чемпионатов мира Магомедрасул Идрисов. Он тоже уверенно шёл по турнирной сетке, пока в полуфинале не испытал серьёзное сопротивление со стороны иранца Бехнама Эхсанпура. Схватка не изобиловала красивыми приёмами, и к её окончанию оба борца набрали всего по два балла. Последнее действие было на счету россиянина, так что ему нужно было изо всех сил сдерживать атаки чемпиона Азии. Идрисов справился, но с ковра его пришлось уносить на руках лично главному тренеру сборной по вольной борьбе Дзамболату Тедееву.

Два из четырёх гарантированных серебра тут же трансформировались в золото. Вечернюю сессию финальных схваток открывал Давид Баев, которому в неолимпийском весе до 70 кг противостоял хозяин соревнований Нуркожа Кайпанов. Спустя несколько секунд после свистка рефери Баев едва не потерпел поражение — соперник так лихо начал бой, что только миллиметры отделили его от туше. Баев смог не только спастись, но и ответить контрприёмом и выйти вперёд благодаря накату. Тут же он организовал перевод в партер, оценённый в четыре очка. К перерыву уроженец Владикавказа повёл со счётом 10:2 и во втором периоде довёл дело до победы. Для сборной России его золото стало уже седьмым.

Также по теме Воля к золоту: Угуев и Рашидов одержали победы на ЧМ по борьбе в Нур-Султане Российские борцы выиграли ещё два золота на чемпионате мира в Нур-Султане. Заур Угуев защитил титул сильнейшего в весе до 57 кг,...

«Сейчас эмоции сильнее, чем после побед на чемпионатах мира среди юношей и юниоров. Это мой первый значимый результат, эта победа для меня многое значит. Благодарен богу за каждую победу, за каждую тренировку без травм, за каждое поражение, которое пошло на пользу. Турнирную сетку я не смотрел, мне легче не знать, с кем буду бороться. Если собираешься выиграть, то неважно, хорошая сетка или плохая», — сказал Баев после победы.

Следом отстаивать титул чемпиона мира вышел Заурбек Сидаков. После победы над четырёхкратным чемпионом мира Джорданом Берроузом ему предстояло встретиться с не менее грозным кубинцем Франком Чамисо, который выступает за Италию, а тренируется в Дагестане. Финал двух фаворитов начался размеренно, и Сидаков смог набрать лишь балл за пассивность соперника. Только после этого соперники раскрылись и обменялись приёмами. Во втором периоде россиянин ушёл в оборону, ожидая атаки Чамисо на последних секундах, и когда она всё-таки последовала, сумел ответить броском на пол. Сидаков во второй раз подряд стал чемпионом мира, причём сделал это в олимпийской весовой категории.

«Двукратный чемпион, вот это да! Я не сильно устал, хотя была очень напряжённая схватка. Я уважаю своего соперника, он очень опытный и сильный. Я выкладывался на последнюю схватку, как на войну, и с божьей помощью выиграл. В прошлом году я сильно радовался, просыпался в четыре утра, смотрел на свой чемпионский пояс и успокаивался. Но сейчас о своих победах уже забыл, надо двигаться дальше. Когда проигрывал в финале, не было волнения, только старался не увлекаться и слушать своих тренеров. Посвящаю победу жертвам теракта в Беслане, потому что я сам там тренировался и оттуда вышел. В те дни мы много переживали, и я тогда для себя решил, что посвящу победу погибшим», — сказал Сидаков.

Медаль для сборной России добыл Алихан Жабраилов. Его отец Лукман и дядя Эльмади были видными борцами в 90-х, много боролись друг с другом и становились чемпионами мира. У младшего представителя этой борцовской династии пока в активе есть только бронзовая медаль. В поединке за третье место в весовой категории до 92 кг Жабраилов встречался с молдаванином Георгием Рубаевым. Двумя проходами в ноги россиянин смог набрать три балла, но его преимущество после перерыва сократилось до одного очка. Дебютант чемпионатов мира всё-таки сохранил перевес в свою пользу и отпраздновал победу, а сборной помог повторить рекорд по количеству медалей.

А превысить достижение 1993 года в воскресенье постараются Артур Наифонов весе до 86 кг и Гаджи Набиев в категории до 79 кг. В предпоследний день чемпионата мира они не смогли добраться до финала, но получили приглашения в утешительный турнир за бронзовые медали.